По состоянию на март 2024 года Россия вывезла от 25 до 40% своих танковых стратегических резервов, в зависимости от модели, из хранилищ под открытым небом. "Производство" танков в стране-агрессорке – это всего лишь их модернизация.

Что известно о производстве танков в России

Старшая научная сотрудница программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот пришла к выводу, что страна-агрессорка, вполне возможно, вывезла из стратегического резерва лучшую технику.

Что важно понимать, на складах все еще сохраняется "худшая" и "непригодная к эксплуатации" техника.

По убеждению специалистов, остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет, если армия РФ сохранит нынешний темп операций.

Команда американского Института изучения войны обращает внимание на то, что отчеты о "производстве" российских танков за последние годы в большинстве своем отражают восстановленные и модернизированные танки, взятые из хранилищ, а не новое производство.

Как считают иностранные аналитики, это подтверждает тот факт, что армия РФ в большинстве случаев использует технику из хранилищ для поддержки боевых действий, а не для компенсации потерь на поле боя с помощью нового производства.

Россия может столкнуться с нехваткой техники в ближайшие несколько лет, если нынешние темпы потерь останутся такими же или ускорятся, а нынешний уровень производства новых машин останется неизменным. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 10 марта: