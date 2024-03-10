По состоянию на март 2024 года Россия вывезла от 25 до 40% своих танковых стратегических резервов, в зависимости от модели, из хранилищ под открытым небом. "Производство" танков в стране-агрессорке – это всего лишь их модернизация.
Что известно о производстве танков в России
Старшая научная сотрудница программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот пришла к выводу, что страна-агрессорка, вполне возможно, вывезла из стратегического резерва лучшую технику.
Что важно понимать, на складах все еще сохраняется "худшая" и "непригодная к эксплуатации" техника.
По убеждению специалистов, остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет, если армия РФ сохранит нынешний темп операций.
Команда американского Института изучения войны обращает внимание на то, что отчеты о "производстве" российских танков за последние годы в большинстве своем отражают восстановленные и модернизированные танки, взятые из хранилищ, а не новое производство.
Как считают иностранные аналитики, это подтверждает тот факт, что армия РФ в большинстве случаев использует технику из хранилищ для поддержки боевых действий, а не для компенсации потерь на поле боя с помощью нового производства.
Потери армии РФ по состоянию на 10 марта:
личного состава — около 424060 (+900) человек
танков — 6731 (+19) ед,
боевых бронированных машин — 12850 (+27) ед,
артиллерийских систем — 10466 (+38) ед,
РСЗО — 1015 (+3) ед,
средства ПВО — 709 (+2) ед,
самолетов — 347 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8082 (+41),
крылатые ракеты — 1919 (+0),
корабли /катера — 26 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 13752 (+69) ед,
специальная техника — 1672 (+6)
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