Эксперты раскрыли неожиданную правду о "производстве" Россией новых танков
Категория
Мир
Дата публикации

Эксперты раскрыли неожиданную правду о "производстве" Россией новых танков

танк РФ
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Источник:  ISW

По состоянию на март 2024 года Россия вывезла от 25 до 40% своих танковых стратегических резервов, в зависимости от модели, из хранилищ под открытым небом. "Производство" танков в стране-агрессорке – это всего лишь их модернизация.

Что известно о производстве танков в России

Старшая научная сотрудница программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот пришла к выводу, что страна-агрессорка, вполне возможно, вывезла из стратегического резерва лучшую технику.

Что важно понимать, на складах все еще сохраняется "худшая" и "непригодная к эксплуатации" техника.

По убеждению специалистов, остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет, если армия РФ сохранит нынешний темп операций.

Команда американского Института изучения войны обращает внимание на то, что отчеты о "производстве" российских танков за последние годы в большинстве своем отражают восстановленные и модернизированные танки, взятые из хранилищ, а не новое производство.

Как считают иностранные аналитики, это подтверждает тот факт, что армия РФ в большинстве случаев использует технику из хранилищ для поддержки боевых действий, а не для компенсации потерь на поле боя с помощью нового производства.

Россия может столкнуться с нехваткой техники в ближайшие несколько лет, если нынешние темпы потерь останутся такими же или ускорятся, а нынешний уровень производства новых машин останется неизменным.

Потери армии РФ по состоянию на 10 марта:

  • личного состава — около 424060 (+900) человек

  • танков — 6731 (+19) ед,

  • боевых бронированных машин — 12850 (+27) ед,

  • артиллерийских систем — 10466 (+38) ед,

  • РСЗО — 1015 (+3) ед,

  • средства ПВО — 709 (+2) ед,

  • самолетов — 347 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8082 (+41),

  • крылатые ракеты — 1919 (+0),

  • корабли /катера — 26 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 13752 (+69) ед,

  • специальная техника — 1672 (+6)

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