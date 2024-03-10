Станом на березень 2024 року Росія вивезла від 25 до 40% своїх танкових стратегічних резервів, залежно від моделі, зі сховищ просто неба. "Виробництво" танків у країні-агресорці – це лише їхня модернізація.

Що відомо про виробництво танків Росією

Старша наукова співробітниця програми "Росія і Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот дійшла висновку, що країна-агресорка, цілком можливо, вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку.

Що важливо розуміти, на складах все ще зберігається "гірша" і "непридатна до експлуатації" техніка.

На переконання фахівців, залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років", якщо армія РФ збереже нинішній темп операцій.

Команда американського Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що звіти про "виробництво" російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені і модернізовані танки, взяті зі сховищ, а не нове виробництво.

Як вважають іноземні аналітики, це підтверджує той факт, що армія РФ у більшості випадків використовує техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва.

Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а нинішній рівень виробництва нових машин залишиться незмінним. Поширити

Втрати армії РФ станом на 10 березня: