Экспорт российской нефти по морю резко упал. Эксперты назвали причины

Рост поставок российской нефти по морю, наблюдавшийся на прошлой неделе, не стал долгосрочной тенденцией: в минувшее воскресенье оказалось для морского экспорта российской нефти провальным.

Экспорт российской нефти по морю резко упал

Объемы экспорта российской нефти морем за неделю, предшествующую 17 марта, уменьшились на 730 тыс баррелей в день — до 2,97 млн баррелей в день. Общая стоимость экспорта российской нефти упала с 1,86 млрд долларов. за неделю до 10 марта до 1,48 млрд долл. за неделю до 17 марта.

Одной из причин такой динамики стал трехдневный ремонт в Приморске — крупнейшем российском нефтеналивном порту на Балтийском море, выступающий конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

Вторая причина — мощный ветер у Козьмино на Тихоокеанском побережье, который помешал загрузке.

Что известно об экспорте российской нефти

Ранее стало известно, что Китай намерен в текущем месяце импортировать рекордное количество российской нефти. Это может произойти главным образом из-за резкого увеличения импорта нефти сорта "Сокол".

Кроме того, Пекин в марте активно закупает ESPO — сибирскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан".

Напомним, в конце прошлого года Россия начала испытывать серьезные трудности со снабжением "Сокола", ведь Индия прекратила принимать нефть этого сорта после санкций США, направленных против "теневого флота Путина". В феврале Нью-Дели возобновил импорт "Сокола".