Експорт російської нафти морем різко впав. Експерти назвали причини

Зростання постачань російської нафти морем, що спостерігалося позаминулого тижня, не стало довгостроковою тенденцією: минула неділя виявилася для морського експорту російської нафти провальною.

Експорт російської нафти морем різко впав

Обсяги експорту російської нафти морем за тиждень, який передував 17 березня, зменшились на 730 тис барелів на день — до 2,97 млн барелів на день. Загальна вартість експорту російської нафти впала з 1,86 млрд дол. за тиждень до 10 березня до 1,48 млрд дол за тиждень до 17 березня.

Однією з причин такої динаміки став триденний ремонт у Приморську — найбільшому російському нафтоналивному порту на Балтійському морі, який виступає кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

Друга причина — потужний вітер біля Козьміно на Тихоокеанському узбережжі, який став на заваді завантаженню.

Що відомо про експорт російської нафти

Раніше стало відомо, що Китай має намір у цьому місяці імпортувати рекордну кількість російської нафти. Це може відбутися, головним чином, через різке збільшення імпорту нафти сорту "Сокіл".

Окрім того, Пекін у березні активно закупає ESPO — сибірську нафту, що постачають трубопроводом "Східний Сибір — Тихий океан".

Нагадаємо, у кінці минулого року Росія почала відчувати серйозні труднощі з постачанням "Соколу", адже Індія припинила приймати нафту цього сорту після санкцій США, направлених проти "тіньового флоту Путіна". У лютому Нью-Делі відновив імпорт "Соколу".