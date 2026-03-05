Эмма Уотсон закрутила страстный роман с мексиканским миллиардером
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Эмма Уотсон закрутила страстный роман с мексиканским миллиардером

Уотсон
Читати українською
Источник:  People

Звезду "Гарри Поттера" увидели с новым избранником в одном из аэропортов. Влюбленные обнимались и целовались. Впоследствии стало известно, что любимый актрисы – это мексиканский предприниматель и миллиардер Гонсало Хевиа Байллерес.

Главные тезисы

  • Эмма Уотсон встретила мексиканского миллиардера Гонсало Хевиа Байллереса, что вызвало интерес у поклонников.
  • Актриса известна своими романами с разными партнерами, включая регбиста Мэтта Дженни и актера Корда Оверстрита.

Эмма Уотсон закрутила новый роман

По словам журналистов, мужчина является основателем и генеральным директором технологической компании, специализирующейся на искусственном интеллекте. Где познакомилась пара и как долго они вместе пока неизвестно.

Уотсон и Байллерес

У Уотсон было несколько отношений, в частности, с регбистом Мэттом Дженни, актером Кордом Оверстритом и бизнесменом Лео Робинтоном.

Много лет тому назад Эмми даже приписывали роман с принцем Гарри. Однако сама актриса опровергала эти слухи.

В прошлом году она находилась в отношениях с Кираном Брауном — аспирантом Оксфордского университета.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Эмма Уотсон рассказала, в кого была влюблена во время съемок "Гарри Поттера"
Эмма Уотсон рассказала, в кого была влюблена во время съемок "Гарри Поттера"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
"Гермиону" Эмму Уотсон заметили с новым парнем — фото
Эмма Уотсон
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Джоан Роулинг жестко раскритиковала "Гермиону" Эмму Уотсон
Конфликт Роулинг и Уотсон - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?