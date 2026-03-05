Эмма Уотсон закрутила страстный роман с мексиканским миллиардером

Звезду "Гарри Поттера" увидели с новым избранником в одном из аэропортов. Влюбленные обнимались и целовались. Впоследствии стало известно, что любимый актрисы – это мексиканский предприниматель и миллиардер Гонсало Хевиа Байллерес.
Главные тезисы
- Эмма Уотсон встретила мексиканского миллиардера Гонсало Хевиа Байллереса, что вызвало интерес у поклонников.
- Актриса известна своими романами с разными партнерами, включая регбиста Мэтта Дженни и актера Корда Оверстрита.
Эмма Уотсон закрутила новый роман
По словам журналистов, мужчина является основателем и генеральным директором технологической компании, специализирующейся на искусственном интеллекте. Где познакомилась пара и как долго они вместе пока неизвестно.
Много лет тому назад Эмми даже приписывали роман с принцем Гарри. Однако сама актриса опровергала эти слухи.
В прошлом году она находилась в отношениях с Кираном Брауном — аспирантом Оксфордского университета.
