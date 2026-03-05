Емма Вотсон закрутила пристрасний роман із мексиканським мільярдером

Зірку "Гаррі Поттера" побачили з новим обранцем в одному з аеропортів. Закохані обіймалися та цілувалися. Згодом стало відомо, що коханий акторки - це мексиканський підприємець та мільярдер Гонсало Хевіа Байллерес.

Емма Вотсон закрутила новий роман

За словами журналістів, чоловік є засновником та генеральним директором технологічної компанії, що спеціалізується на штучному інтелекті. Де познайомилася пара та як довго вони разом — поки невідомо.

Вотсон і Байллерес

У Вотсон було кілька стосунків, зокрема, з регбістом Меттом Дженні, актором Кордом Оверстрітом та бізнесменом Лео Робінтоном. Поширити

Багато років тому Еммі навіть приписували роман з принцом Гаррі. Однак сама акторка спростовувала ці чутки.