Емма Вотсон закрутила пристрасний роман із мексиканським мільярдером
Емма Вотсон закрутила пристрасний роман із мексиканським мільярдером

Вотсон
Джерело:  People

Зірку "Гаррі Поттера" побачили з новим обранцем в одному з аеропортів. Закохані обіймалися та цілувалися. Згодом стало відомо, що коханий акторки - це мексиканський підприємець та мільярдер Гонсало Хевіа Байллерес.

Головні тези:

  • Емма Вотсон влаштувала роман із мексиканським мільярдером Гонсало Хевіа Байллерес.
  • Акторка вже мала декілька попередніх стосунків, включаючи з регбістом Меттом Дженні та актором Кордом Оверстрітом.

Емма Вотсон закрутила новий роман

За словами журналістів, чоловік є засновником та генеральним директором технологічної компанії, що спеціалізується на штучному інтелекті. Де познайомилася пара та як довго вони разом — поки невідомо.

Вотсон і Байллерес

У Вотсон було кілька стосунків, зокрема, з регбістом Меттом Дженні, актором Кордом Оверстрітом та бізнесменом Лео Робінтоном.

Багато років тому Еммі навіть приписували роман з принцом Гаррі. Однак сама акторка спростовувала ці чутки.

Минулого року вона перебувала у стосунках з Кіраном Брауном — аспірантом Оксфордського університету.

