Джоан Роулінг жорстко розкритикувала "Герміону" Емму Вотсон

Відома британська письменниця та авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг вирішила більше не приховувати свого обурення після серії заяв акторки Емми Вотсон, яка у фільмах поттеріани зіграла Герміону Ґрейнджер.

Конфлікт Роулінг та Вотсон — що відомо

Що важливо розуміти, коли письменницю почали звинувачувати у трансфобії, Вотсон та інші актори поттеріани накинулися з докорами на Джоан.

Тривалий час авторка жодним чином не коментувала ці звинувачення, однак врешті вирішила відповісти Еммі.

За словами Роулінг, у минулому вона отримала від Вотсон записку, в якій було одне речення: "Мені дуже шкода за те, через що ти проходиш":

Однак зірка Голлівуду ігнорувала той факт, що все це відбувається з Джоан зокрема й через її заяву.

Це було в той час, коли погрози смерті, зґвалтування та тортур проти мене досягли свого піку, коли мої заходи особистої безпеки довелося значно посилити і я постійно турбувалася про безпеку своєї родини. Емма щойно публічно підлила масла у вогонь, але вважала, що одне речення, висловлене нею, заспокоїть мене і переконає в її щирій симпатії та доброті, — обурилася Роулінг. Поширити

“Мама” Гаррі Поттера звернула увагу на те, що Вотсон з самого дитинства живе в багатстві та славі й навіть не підозрює, з яким жахами інколи стикається середньостатистична жінка.