Джоан Роулінг жорстко розкритикувала "Герміону" Емму Вотсон

Відома британська письменниця та авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг вирішила більше не приховувати свого обурення після серії заяв акторки Емми Вотсон, яка у фільмах поттеріани зіграла Герміону Ґрейнджер.
Головні тези:
- Роулінг наголосила, що Вотсон не усвідомлює реальність, з якою стикається середньостатистична жінка.
- Авторка заявила, що її турбують наслідки розширення правового визнання гендерної ідентичності.
Конфлікт Роулінг та Вотсон — що відомо
Що важливо розуміти, коли письменницю почали звинувачувати у трансфобії, Вотсон та інші актори поттеріани накинулися з докорами на Джоан.
Тривалий час авторка жодним чином не коментувала ці звинувачення, однак врешті вирішила відповісти Еммі.
За словами Роулінг, у минулому вона отримала від Вотсон записку, в якій було одне речення: "Мені дуже шкода за те, через що ти проходиш":
Однак зірка Голлівуду ігнорувала той факт, що все це відбувається з Джоан зокрема й через її заяву.
“Мама” Гаррі Поттера звернула увагу на те, що Вотсон з самого дитинства живе в багатстві та славі й навіть не підозрює, з яким жахами інколи стикається середньостатистична жінка.
