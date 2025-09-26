Українка Карабут може зіграти в серіалі про Гаррі Поттера

Британська акторка українського походження Світлана Карабут може стати частиною акторського касту серіалу HBO про Гаррі Поттера, який стане адаптацією семи книг Джоан Роулінг.

Серіал про Гаррі Поттера — нові цікаві дані

Згідно з даними видання Redanian Intelligence, Світлана Карабут може зіграти Септиму Вектор.

Що важливо розуміти, йдеться про викладачку нумерології, яка є одним з улюблених предметів Герміони Ґрейнджер.

Журналісти звертають увагу на те, що в оригінальних фільмах вона з'являється в епізодичних ролях у виконанні акторки Хейзел Шовхам.

Як підтверджує IMDB, Світлана Карабут вже має досвід роботи у кіноіндустрії.

У її фільмографії є такі стрічки, як "007: Не час помирати", "Прекрасний новий світ", "Quite the pickle" та "The Radleys".

Як уже згадувалося раніше, зйомки серіалу "Гаррі Поттер" від HBO розпочалися 14 липня 2025 року на студії Leavesden у Великій Британії.

ЗМІ звертають увагу на те, що саме там раніше знімалися оригінальні фільми.

Перший сезон, заснований на романі "Гаррі Поттер і філософський камінь", мають намір знімати до травня 2026 року.