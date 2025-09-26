Українка Карабут може зіграти в серіалі про Гаррі Поттера

Британська акторка українського походження Світлана Карабут може стати частиною акторського касту серіалу HBO про Гаррі Поттера, який стане адаптацією семи книг Джоан Роулінг.
Головні тези:
- Акторка має багатий досвід у кіноіндустрії, до прикладу, вона знялася у фільмі “007: Не час помирати”.
- Зйомки нового серіалу розпочались у липні 2025 року.
Серіал про Гаррі Поттера — нові цікаві дані
Згідно з даними видання Redanian Intelligence, Світлана Карабут може зіграти Септиму Вектор.
Що важливо розуміти, йдеться про викладачку нумерології, яка є одним з улюблених предметів Герміони Ґрейнджер.
Журналісти звертають увагу на те, що в оригінальних фільмах вона з'являється в епізодичних ролях у виконанні акторки Хейзел Шовхам.
Як підтверджує IMDB, Світлана Карабут вже має досвід роботи у кіноіндустрії.
У її фільмографії є такі стрічки, як "007: Не час помирати", "Прекрасний новий світ", "Quite the pickle" та "The Radleys".
Як уже згадувалося раніше, зйомки серіалу "Гаррі Поттер" від HBO розпочалися 14 липня 2025 року на студії Leavesden у Великій Британії.
ЗМІ звертають увагу на те, що саме там раніше знімалися оригінальні фільми.
Перший сезон, заснований на романі "Гаррі Поттер і філософський камінь", мають намір знімати до травня 2026 року.
