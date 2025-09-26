Украинка Карабут может сыграть в сериале о Гарри Поттере

Британская актриса украинского происхождения Светлана Карабут может стать частью актерского каста сериала HBO о Гарри Поттере, который станет адаптацией семи книг Джоан Роулинг.

Сериал о Гарри Поттере — новые интересные данные

Согласно данным издания Redanian Intellige, Светлана Карабут может сыграть Септиму Вектор.

Что важно понимать, речь идет о преподавательнице нумерологии, которая является одним из любимых предметов Гермионы Грейнджер.

Журналисты обращают внимание на то, что в оригинальных фильмах она появляется в эпизодических ролях в исполнении актрисы Хейзел Шовхам.

Как подтверждает IMDB, Светлана Карабут уже имеет опыт в киноиндустрии.

В ее фильмографии есть такие фильмы, как "007: Не время умирать", "Прекрасный новый мир", "Quite the pickle" и "The Radleys".

Как уже упоминалось ранее, съемки сериала Гарри Поттер от HBO начались 14 июля 2025 года на студии Leavesden в Великобритании.

СМИ обращают внимание на то, что именно там раньше снимались оригинальные фильмы.

Первый сезон, основанный на романе "Гарри Поттер и философский камень", намерен снимать до мая 2026 года.