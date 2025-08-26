"Це сумно". Режисер поттеріани відреагував на скандал навколо Джоан Роулінг
"Це сумно". Режисер поттеріани відреагував на скандал навколо Джоан Роулінг

Роулінг
Джерело:  Variety

Легендарний режисер Кріс Коламбус, який у свій час працював над кіноадаптацією "Гаррі Поттера", відверто зізнався, що не планує долучатися до телевізійного перезапуску франшизи від HBO. Також він прокоментував гучний скандал навколо акторки поттеріани Джоан Роулінг.

Головні тези:

  • Режисер висловив свою підтримку серіалу та заздрить авторам за можливість показати деталі, які не вмістилися у фільмах.
  • Коламбус додав, що вміє відокремлювати митця від мистецтва.

Коламбус зізнався, як ставиться до Роулінг

За словами режисера, у світі Поттера для нього більше нічого не залишилося, оскільки він встиг зробити все, що хотів.

Попри це, Коламбус наголосив, що не виступає проти серіалу, а навіть схвалює повернення у світ магії й заздрить авторам.

На його переконання, формат серіалу дасть можливість показати деталі, які неможливо було вмістити у фільми. До прикладу, Полтергейста Півза та сцени з перших книжок, які залишилися за кадром.

Коламбус пригадав і "дежа вю", коли побачив фото зі зйомок нового серіалу, де Нік Фрост грає Гегріда, а молодий актор Домінік Маклафлін — Гаррі Поттера. "Це було саме там, де ми знімали 20 років тому", — зазначив він.

Окрім того, він зізнався, що пишається Даніелом Редкліффом, адже той виріс талановитим та самодостатнім актором.

Натомість щодо скандалів навколо Дж. К. Роулінг він висловився стримано:

Я вважаю важливим іноді відокремлювати митця від мистецтва. Те, що сталося, це сумно. Я з нею не згоден, але мені дуже шкода, — заявив режисер.

