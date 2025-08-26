"Это грустно". Режиссер поттерианы отреагировал на скандал вокруг Джоан Роулинг

Легендарный режиссер Крис Коламбус, который в свое время работал над киноадаптацией "Гарри Поттера", откровенно признался, что не планирует приобщаться к телевизионному перезапуску франшизы от HBO. Также он прокомментировал громкий скандал вокруг актрисы поттерианы Джоан Роулинг.
Главные тезисы
- Режиссер выразил свою поддержку сериалу и завидует авторам за возможность показать детали, которые не уместились в фильмах.
- Коламбус добавил, что умеет отделять художника от искусства.
Коламбус признался, как относится к Роулинг
По словам режиссера, в мире Поттера для него больше ничего не осталось, поскольку он успел сделать все, что хотел.
Несмотря на это, Коламбус подчеркнул, что не выступает против сериала, а даже одобряет возвращение в мир магии и завидует авторам.
По его убеждению, формат сериала позволит показать детали, которые невозможно было вместить в фильмы.
Кроме того, он признался, что гордится Даниэлом Рэдклиффом, ведь тот вырос талантливым и самодостаточным актером.
Зато о скандалах вокруг Дж. К. Роулинг он высказался сдержанно:
