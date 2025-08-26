"Это грустно". Режиссер поттерианы отреагировал на скандал вокруг Джоан Роулинг

Легендарный режиссер Крис Коламбус, который в свое время работал над киноадаптацией "Гарри Поттера", откровенно признался, что не планирует приобщаться к телевизионному перезапуску франшизы от HBO. Также он прокомментировал громкий скандал вокруг актрисы поттерианы Джоан Роулинг.

Коламбус признался, как относится к Роулинг

По словам режиссера, в мире Поттера для него больше ничего не осталось, поскольку он успел сделать все, что хотел.

Несмотря на это, Коламбус подчеркнул, что не выступает против сериала, а даже одобряет возвращение в мир магии и завидует авторам.

По его убеждению, формат сериала позволит показать детали, которые невозможно было вместить в фильмы.

Коламбус вспомнил и дежа вю, когда увидел фото со съемок нового сериала, где Ник Фрост играет Гегрида, а молодой актер Доминик Маклафлин — Гарри Поттера. "Это было именно там, где мы снимали 20 лет назад", — отметил он. Поделиться

Кроме того, он признался, что гордится Даниэлом Рэдклиффом, ведь тот вырос талантливым и самодостаточным актером.

Зато о скандалах вокруг Дж. К. Роулинг он высказался сдержанно: