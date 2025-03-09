Все шокированы. Известно, кто сыграет Северуса Снейпа в сериале "Гарри Поттер"

Как удалось узнать журналистам, британский актер Паапа Эссиеду получил роль профессора Северуса Снейпа в будущем сериале о колдуне Гарри Поттере. Однако это решение не понравилось многим поклонникам поттерианы.

Эссиеду сыграет Северуса Снейпа

По словам американских журналистов, недавно телеканал HBO проводил кастинг на роль профессора.

Ни для кого не секрет, что первым его сыграл британский актер Алан Рикман. Однако 9 лет назад он умер от рака поджелудочной железы.

Недавно начали распространяться слухи, что 34-летний Паапа Эссиеду стал главным претендентом на участие в съемках. Однако он не хотел никак комментировать эту информацию.

СМИ наконец удалось узнать, что актер принял предложение и сериал будет иметь разный актерский состав и, как хотели поклонники, на экране среди главных персонажей будет темнокожий актер.

Фото: wikipedia.org

Несмотря на это, многие фанаты поттерианы не скрывают, что они шокированы таким выбором, ведь он идет в разрез описанию персонажа, который предоставила автор Джоан Роулинг.