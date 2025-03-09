Все шокированы. Известно, кто сыграет Северуса Снейпа в сериале "Гарри Поттер"

Как удалось узнать журналистам, британский актер Паапа Эссиеду получил роль профессора Северуса Снейпа в будущем сериале о колдуне Гарри Поттере. Однако это решение не понравилось многим поклонникам поттерианы.
Главные тезисы
- Выбор Эссиеду спровоцировал волну несогласия среди фанатов, поскольку актер вообще не похож на персонажа.
- Сериал о Гарри Поттере планируется как точная адаптация книжной саги, но с новым актерским составом.
Эссиеду сыграет Северуса Снейпа
По словам американских журналистов, недавно телеканал HBO проводил кастинг на роль профессора.
Ни для кого не секрет, что первым его сыграл британский актер Алан Рикман. Однако 9 лет назад он умер от рака поджелудочной железы.
Недавно начали распространяться слухи, что 34-летний Паапа Эссиеду стал главным претендентом на участие в съемках. Однако он не хотел никак комментировать эту информацию.
СМИ наконец удалось узнать, что актер принял предложение и сериал будет иметь разный актерский состав и, как хотели поклонники, на экране среди главных персонажей будет темнокожий актер.
Несмотря на это, многие фанаты поттерианы не скрывают, что они шокированы таким выбором, ведь он идет в разрез описанию персонажа, который предоставила автор Джоан Роулинг.
Что важно понимать, сериал о Гарри Поттере должен стать точной адаптацией любимой серии книг об известном колдуне. Премьера первого сезона запланирована на 2026 или 2027 год.
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