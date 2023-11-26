Редакция известного польского издания Rzeczpospolita в своем новом материале назвала Российскую Федерацию "дементором", который последние 10 лет высасывает жизнь и силы из Украины.

Попытка убежать от России

Команда Rzeczpospolita в своей статье напоминает, что 10 лет назад наш народ оказался перед судьбоносным выбором – подписать ассоциацию с Евросоюзом или присоединиться к экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Украинцы мечтали о счастливом будущем в ЕС, потому российский диктатор Владимир Путин решил отомстить за однозначный выбор своей независимой соседки.

В феврале 2014 года во время Революции Достоинства произошел трагический день – силовики спецподразделения "Беркут" расстреляли украинцев, которых позже начали называть Героями Небесной сотни. После этого кровавого дня сопротивление украинцев невозможно было остановить и режим Януковича был свергнут. Поделиться

По убеждению польских журналистов, Революция Достоинства в 2014 году не смогла кардинально изменить политику Украины, ведь к власти пришел Петр Порошенко, еще в 2012 году находившийся в правительстве Януковича и Азарова.

Ни для кого не секрет, что тогда он являлся министром экономического развития и торговли.

В 2014 году власти сохранили олигархическую систему, а борьба с коррупцией была безрезультатной. Единственным прогрессом в отношениях ЕС и Украины стал безвизовый режим, запущенный в 2017 году. Поделиться

Новая страница в истории Украины

Редакция Rzeczpospolita обращает внимание на то, что новые люди в политике начали появляться в 2019 году, когда во время президентских выборов победил Владимир Зеленский.

Его команда приступила к цифровой трансформации Украины, а новый глава государства пытался закончить войну на Донбассе, однако ничего не получилось, ведь глава Кремля не собирался договариваться о прекращении войны.

Журналисты сравнивают действия Путина с дементором – магическим существом, которое высасывало жизнь из людей в романах Джоан Роулинг о Гарри Поттере.