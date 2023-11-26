Редакция известного польского издания Rzeczpospolita в своем новом материале назвала Российскую Федерацию "дементором", который последние 10 лет высасывает жизнь и силы из Украины.
Попытка убежать от России
Команда Rzeczpospolita в своей статье напоминает, что 10 лет назад наш народ оказался перед судьбоносным выбором – подписать ассоциацию с Евросоюзом или присоединиться к экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном.
Украинцы мечтали о счастливом будущем в ЕС, потому российский диктатор Владимир Путин решил отомстить за однозначный выбор своей независимой соседки.
По убеждению польских журналистов, Революция Достоинства в 2014 году не смогла кардинально изменить политику Украины, ведь к власти пришел Петр Порошенко, еще в 2012 году находившийся в правительстве Януковича и Азарова.
Ни для кого не секрет, что тогда он являлся министром экономического развития и торговли.
Новая страница в истории Украины
Редакция Rzeczpospolita обращает внимание на то, что новые люди в политике начали появляться в 2019 году, когда во время президентских выборов победил Владимир Зеленский.
Его команда приступила к цифровой трансформации Украины, а новый глава государства пытался закончить войну на Донбассе, однако ничего не получилось, ведь глава Кремля не собирался договариваться о прекращении войны.
Журналисты сравнивают действия Путина с дементором – магическим существом, которое высасывало жизнь из людей в романах Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-