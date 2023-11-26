Редакція відомого польського видання Rzeczpospolita у своєму новому матеріалі назвала Російську Федерацію “дементором”, який протягом останніх 10 років висмоктує життя та сили з України.
Спроба втекти від Росії
Команда Rzeczpospolita у своїй статті нагадує про те, що 10 років тому наш народ опинився перед доленосним вибором – підписати асоціацію з Євросоюзом або приєднатися до економічного союзу з Росією, Білоруссю й Казахстаном.
Українці мріяли про щасливе майбутнє у ЄС, тому російський диктатор Володимир Путін вирішив помститися за однозначний вибір своєї незалежної сусідки.
На переконання польських журналістів, Революція Гідності у 2014 році не змогла кардинально змінити політику України, адже до влади прийшов Петро Порошенко, який ще у 2012 році був в уряді Януковича й Азарова.
Ні для кого не секрет, що тоді він був міністром економічного розвитку і торгівлі.
Нова сторінка в історії України
Редакція Rzeczpospolita звертає увагу на те що нові люди у політиці почали з'являтися у 2019 році, коли під час президентських виборів переміг Володимир Зеленський.
Його команда розпочала цифрову трансформацію України, а новий глава держави намагався закінчити війну на Донбасі, однак вони були безуспішні, адже очільник Кремля не збирався домовлятися про припинення війни.
Журналісти порівнюють дії Путіна з дементором – магічною істотою, яка висмоктувала життя з людей у романах Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.
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