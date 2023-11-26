У Польщі порівняли Росію з персонажем з "Гаррі Поттера"
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У Польщі порівняли Росію з персонажем з "Гаррі Поттера"

дементор
Джерело:  Rzeczpospolita

Редакція відомого польського видання Rzeczpospolita у своєму новому матеріалі назвала Російську Федерацію “дементором”, який протягом останніх 10 років висмоктує життя та сили з України.

Спроба втекти від Росії

Команда Rzeczpospolita у своїй статті нагадує про те, що 10 років тому наш народ опинився перед доленосним вибором – підписати асоціацію з Євросоюзом або приєднатися до економічного союзу з Росією, Білоруссю й Казахстаном.

Українці мріяли про щасливе майбутнє у ЄС, тому російський диктатор Володимир Путін вирішив помститися за однозначний вибір своєї незалежної сусідки.

У лютому 2014 року у Революції Гідності стався найтрагічніший день – силовики спецпідрозділу "Беркут" розстріляли українців, яких пізніше стали називати Героями Небесної сотні. Після цього кривавого дня спротив українців неможливо було спинити й режим Януковича було повалено.

На переконання польських журналістів, Революція Гідності у 2014 році не змогла кардинально змінити політику України, адже до влади прийшов Петро Порошенко, який ще у 2012 році був в уряді Януковича й Азарова.

Ні для кого не секрет, що тоді він був міністром економічного розвитку і торгівлі.

У 2014 році влада зберегла олігархічну систему, а боротьба з корупцією була безрезультатною. Єдиним прогресом у відносинах ЄС та України став безвізовий режим, який запустили у 2017 році.

Нова сторінка в історії України

Редакція Rzeczpospolita звертає увагу на те що нові люди у політиці почали з'являтися у 2019 році, коли під час президентських виборів переміг Володимир Зеленський.

Його команда розпочала цифрову трансформацію України, а новий глава держави намагався закінчити війну на Донбасі, однак вони були безуспішні, адже очільник Кремля не збирався домовлятися про припинення війни.

Журналісти порівнюють дії Путіна з дементором – магічною істотою, яка висмоктувала життя з людей у романах Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.

Війна досі триває і щодня виснажує Україну. Немов дементор у відомому романі Джоан Роулінг. Ці найстрашніші постаті темряви висмоктували життя з людей. Росія, як дементор, висмоктує життя з України, – пише Rzeczpospolita.

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