Редакція відомого польського видання Rzeczpospolita у своєму новому матеріалі назвала Російську Федерацію “дементором”, який протягом останніх 10 років висмоктує життя та сили з України.

Спроба втекти від Росії

Команда Rzeczpospolita у своїй статті нагадує про те, що 10 років тому наш народ опинився перед доленосним вибором – підписати асоціацію з Євросоюзом або приєднатися до економічного союзу з Росією, Білоруссю й Казахстаном.

Українці мріяли про щасливе майбутнє у ЄС, тому російський диктатор Володимир Путін вирішив помститися за однозначний вибір своєї незалежної сусідки.

У лютому 2014 року у Революції Гідності стався найтрагічніший день – силовики спецпідрозділу "Беркут" розстріляли українців, яких пізніше стали називати Героями Небесної сотні. Після цього кривавого дня спротив українців неможливо було спинити й режим Януковича було повалено. Поширити

На переконання польських журналістів, Революція Гідності у 2014 році не змогла кардинально змінити політику України, адже до влади прийшов Петро Порошенко, який ще у 2012 році був в уряді Януковича й Азарова.

Ні для кого не секрет, що тоді він був міністром економічного розвитку і торгівлі.

У 2014 році влада зберегла олігархічну систему, а боротьба з корупцією була безрезультатною. Єдиним прогресом у відносинах ЄС та України став безвізовий режим, який запустили у 2017 році. Поширити

Нова сторінка в історії України

Редакція Rzeczpospolita звертає увагу на те що нові люди у політиці почали з'являтися у 2019 році, коли під час президентських виборів переміг Володимир Зеленський.

Його команда розпочала цифрову трансформацію України, а новий глава держави намагався закінчити війну на Донбасі, однак вони були безуспішні, адже очільник Кремля не збирався домовлятися про припинення війни.

Журналісти порівнюють дії Путіна з дементором – магічною істотою, яка висмоктувала життя з людей у романах Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.