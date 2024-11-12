Сериал о Гарри Поттере. Кому может достаться одна из главных ролей

Согласно данным анонимных источников, британский оскароносный актер сэр Марк Райленс, вероятнее всего, сыграет роль профессора Дамблдора в сериале HBO о колдуне Гарри Поттере.

Марк Райленс может стать частью поттерианы

Стоит отметить, что сам артист никак не отреагировал на информацию о своем участии в сериале.

Несмотря на это, достоверно известно, что команда HBO уже обратилась к звезде с таким предложением.

По словам журналистов, по состоянию на сегодняшний день долгожданный сериал о молодом мага находится на стадии препродакшина.

Мы понимаем, что подобный резонансный сериал вызовет много слухов и спекуляций. Поскольку мы находимся на стадии препродакшина, будем подтверждать детали только тогда, когда будем заключать окончательные соглашения, — отметили представители компании. Поделиться

Что важно понимать, пока актерский состав сериала неизвестен. Несмотря на это, уже ходят слухи о том, что главные роли — Гарри, Гермионы и Рона — сыграют молодые актеры, только начинающие свой путь в кино.

Кто еще может сыграть Дамблдора

К слову, недавно голливудский актер Гери Олдман выступил с неожиданным заявлением.

Он откровенно признался, что готов вернуться к своей роли в сериале о юном волшебнике, однако это маловероятно, поэтому готов попробовать себя в другом образе.

Как известно, в цикле фильмов "Гарри Поттер" Олдман сыграл персонажа Сириуса Блэка — дядю "мальчика, который выжил".