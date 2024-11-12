Сериал о Гарри Поттере. Кому может достаться одна из главных ролей

Согласно данным анонимных источников, британский оскароносный актер сэр Марк Райленс, вероятнее всего, сыграет роль профессора Дамблдора в сериале HBO о колдуне Гарри Поттере.
Главные тезисы
- Марк Райленс пока не комментировал эти данные.
- Сейчас актерский состав сериала еще неизвестен, однако ходят слухи, что главные роли могут исполнить неизвестные никому молодые актеры.
- Гэри Олдман открыто признался, что готов вернуться к роли в сериале о Гарри Поттере.
Марк Райленс может стать частью поттерианы
Стоит отметить, что сам артист никак не отреагировал на информацию о своем участии в сериале.
Несмотря на это, достоверно известно, что команда HBO уже обратилась к звезде с таким предложением.
По словам журналистов, по состоянию на сегодняшний день долгожданный сериал о молодом мага находится на стадии препродакшина.
Что важно понимать, пока актерский состав сериала неизвестен. Несмотря на это, уже ходят слухи о том, что главные роли — Гарри, Гермионы и Рона — сыграют молодые актеры, только начинающие свой путь в кино.
Кто еще может сыграть Дамблдора
К слову, недавно голливудский актер Гери Олдман выступил с неожиданным заявлением.
Он откровенно признался, что готов вернуться к своей роли в сериале о юном волшебнике, однако это маловероятно, поэтому готов попробовать себя в другом образе.
Как известно, в цикле фильмов "Гарри Поттер" Олдман сыграл персонажа Сириуса Блэка — дядю "мальчика, который выжил".
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