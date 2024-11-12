Серіал про Гаррі Поттера. Кому може дістатися одна з головних ролей

Згідно з даними анонімних джерел, британський оскароносний актор сер Марк Райленс, найімовірніше, зіграє роль професора Дамблдора в серіалі HBO про чаклуна Гаррі Поттера.
Головні тези:
- Марк Райленс поки не коментував ці дані.
- Наразі акторський склад серіалу ще невідомий, однак ширяться чутки, що головні ролі можуть виконати невідому нікому молоді актори.
- Ґері Олдман відкрито зізнався, що готовий повернутися до ролі у серіалі про Гаррі Поттера.
Марк Райленс може стати частиною поттеріани
Варто зазначити, що наразі сам артист жодним чином не відреагував на інформацію про свою участь у серіалі.
Попри це, достовірно відомо, що команда HBO уже звернулися до зірки з такою пропозицією.
За словами журналістів, станом на сьогодні довгоочікуваний серіал про молодого мага перебуває на стадії препродакшну.
Що важливо розуміти, наразі акторський склад серіалу невідомий. Попри це уже ширяться чутки про те, що головні ролі — Гаррі, Герміони та Рона — зіграють молоді актори, які тільки починають свій шлях в кіно.
Хто ще може зіграти Дамблдора
До слова, нещодавно, голлівудський актор Ґері Олдман виступив з неочікуваною заявою.
Він відверто зізнався, що готовий повернутися до своєї ролі у серіалі про юного чарівника, однак це малоймовірно, тому він готовий спробувати себе в іншому образі.
Як відомо, у циклі фільмів “Гаррі Поттер” Олдман зіграв персонажа Сіріуса Блека — дядька “хлопчика, що вижив”.
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