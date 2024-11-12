Серіал про Гаррі Поттера. Кому може дістатися одна з головних ролей

Згідно з даними анонімних джерел, британський оскароносний актор сер Марк Райленс, найімовірніше, зіграє роль професора Дамблдора в серіалі HBO про чаклуна Гаррі Поттера.

Марк Райленс може стати частиною поттеріани

Варто зазначити, що наразі сам артист жодним чином не відреагував на інформацію про свою участь у серіалі.

Попри це, достовірно відомо, що команда HBO уже звернулися до зірки з такою пропозицією.

За словами журналістів, станом на сьогодні довгоочікуваний серіал про молодого мага перебуває на стадії препродакшну.

Ми розуміємо, що такий резонансний серіал викличе багато чуток і спекуляцій. Оскільки ми перебуваємо на стадії препродакшну, то будемо підтверджувати деталі лише тоді, коли укладатимемо остаточні угоди, — наголосили представники компанії. Поширити

Що важливо розуміти, наразі акторський склад серіалу невідомий. Попри це уже ширяться чутки про те, що головні ролі — Гаррі, Герміони та Рона — зіграють молоді актори, які тільки починають свій шлях в кіно.

Хто ще може зіграти Дамблдора

До слова, нещодавно, голлівудський актор Ґері Олдман виступив з неочікуваною заявою.

Він відверто зізнався, що готовий повернутися до своєї ролі у серіалі про юного чарівника, однак це малоймовірно, тому він готовий спробувати себе в іншому образі.

Як відомо, у циклі фільмів “Гаррі Поттер” Олдман зіграв персонажа Сіріуса Блека — дядька “хлопчика, що вижив”.