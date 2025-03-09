Усі шоковані. Відомо, хто зіграє Северуса Снейпа у серіалі "Гаррі Поттер"

Як вдалося дізнатися журналістам, британський актор Паапа Ессієду отримав роль професора Северуса Снейпа в майбутньому серіалі про чаклуна Гаррі Поттера. Однак це рішення не сподобалося багатьом фанатам поттеріани.

Ессієду зіграє Северуса Снейпа

За словами американських журналістів, нещодавно телеканал HBO проводив кастинг на роль професора.

Ні для кого не секрет першим його зіграв британський актор Алан Рікман. Однак 9 років тому він помер від раку підшлункової залози.

Нещодавно почали ширитися чутки, що 34-річний Паапа Ессієду став головним претендентом на участь у зйомках. Проте він не хотів жодним чином коментувати цю інформацію.

ЗМІ врешті-решт вдалося дізнати, що актор прийняв пропозицію і серіал матиме різний акторський склад і, як хотіли прихильники, на екрані серед головних персонажів буде темношкірий актор.

Фото: wikipedia.org

Попри це, багато фанатів поттеріани не приховують, що вони шоковані таким вибором, адже він йде в розріз опису персонажа, який надала авторка Джоан Роулінг.