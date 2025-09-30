Джоан Роулинг жестко раскритиковала "Гермиону" Эмму Уотсон

Известная британская писательница и автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг решила больше не скрывать своего возмущения после серии заявлений актрисы Эммы Уотсон, которая в фильмах поттерианы сыграла Гермиону Грейнджер.

Конфликт Роулинг и Уотсон — что известно

Что важно понимать, когда писательницу начали обвинять в трансфобии, Уотсон и другие актеры поттерианы набросились с упреками на Джоан.

Долгое время автор никак не комментировала эти обвинения, однако наконец решила ответить Эмме.

По словам Роулинг, в прошлом она получила от Уотсона записку, в которой было одно предложение: "Мне очень жаль, что ты это проходишь":

Однако звезда Голливуда игнорировала тот факт, что все это происходит с Джоан в том числе и после ее заявлений.

Это было в то время, когда угрозы смерти, изнасилования и пыток против меня достигли пика, когда мои меры личной безопасности пришлось значительно усилить и я постоянно беспокоилась о безопасности своей семьи. Эмма только что публично подлила масла в огонь, но считала, что одно предложение, высказанное ею, успокоит меня и убедит в ее искренней симпатии и доброте, — возмутилась Роулинг. Поделиться

“Мама” Гарри Поттера обратила внимание на то, что Уотсон с самого детства живет в богатстве и славе и даже не подозревает, с каким ужасами иногда сталкивается среднестатистическая женщина.