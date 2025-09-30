Джоан Роулинг жестко раскритиковала "Гермиону" Эмму Уотсон

Известная британская писательница и автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг решила больше не скрывать своего возмущения после серии заявлений актрисы Эммы Уотсон, которая в фильмах поттерианы сыграла Гермиону Грейнджер.
Главные тезисы
- Роулинг подчеркнула, что Уотсон не осознает реальность, с которой сталкивается среднестатистическая женщина.
- Автор заявила, что ее беспокоят последствия расширения правового признания гендерной идентичности.
Конфликт Роулинг и Уотсон — что известно
Что важно понимать, когда писательницу начали обвинять в трансфобии, Уотсон и другие актеры поттерианы набросились с упреками на Джоан.
Долгое время автор никак не комментировала эти обвинения, однако наконец решила ответить Эмме.
По словам Роулинг, в прошлом она получила от Уотсона записку, в которой было одно предложение: "Мне очень жаль, что ты это проходишь":
Однако звезда Голливуда игнорировала тот факт, что все это происходит с Джоан в том числе и после ее заявлений.
“Мама” Гарри Поттера обратила внимание на то, что Уотсон с самого детства живет в богатстве и славе и даже не подозревает, с каким ужасами иногда сталкивается среднестатистическая женщина.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-