Энергоатом самостоятельно изготовит первую партию компонентов ядерного топлива Westinghouse

Обособленное подразделение "Атомэнергомаш" получило материалы, необходимые для изготовления первой партии компонентов, используемых в топливных сборках.

Энергоатом будет производить ядерное топливо Westinghouse

Энергоатом реализует договоренности с компанией Westinghouse Electric Sweden AB о локализации производства компонентов, используемых в топливных сборках. ОП «Атомэнергомаш» (АЭМ) получил необходимые материалы для изготовления первой партии хвостовиков топливных сборок ВВЭР-1000.

Срок производства партии — четыре месяца.

Затем изготовляемые хвостовики будут использованы в производстве топлива для украинских АЭС. Отмечается, что сейчас идет процесс квалификации еще одного компонента топливных сборок — головок для топливных кассет.

В мае 2025 года Westinghouse Electric Sweden предоставило "Атомэнергомашу", являющемуся обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом", сертификат соответствия требованиям как поставщика компонентов ядерного топлива.

Квалификация ОП "АЭМ" действует до 29 апреля 2028 года.