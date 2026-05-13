Энергоатом самостоятельно изготовит первую партию компонентов ядерного топлива Westinghouse

Обособленное подразделение "Атомэнергомаш" получило материалы, необходимые для изготовления первой партии компонентов, используемых в топливных сборках.
Главные тезисы
- Энергоатом изготавливает компоненты для ядерного топлива Westinghouse с целью локализации производства.
- Первая партия компонентов включает хвостовики для топливных сборок ВВЭР-1000.
- Срок изготовления первой партии составляет четыре месяца, после чего компоненты будут использованы в украинских АЭС.
Энергоатом будет производить ядерное топливо Westinghouse
Энергоатом реализует договоренности с компанией Westinghouse Electric Sweden AB о локализации производства компонентов, используемых в топливных сборках. ОП «Атомэнергомаш» (АЭМ) получил необходимые материалы для изготовления первой партии хвостовиков топливных сборок ВВЭР-1000.
Срок производства партии — четыре месяца.
Затем изготовляемые хвостовики будут использованы в производстве топлива для украинских АЭС. Отмечается, что сейчас идет процесс квалификации еще одного компонента топливных сборок — головок для топливных кассет.
Квалификация ОП "АЭМ" действует до 29 апреля 2028 года.
