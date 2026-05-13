Енергоатом самостійно виготовить першу партію компонентів ядерного палива Westinghouse

Відокремлений підрозділ "Атоменергомаш" отримав матеріали, необхідні для виготовлення першої партії компонентів, які використовуються у паливних збірках.
Головні тези:
- Енергоатом реалізує локалізацію виробництва компонентів для ядерного палива Westinghouse.
- Відокремлений підрозділ “Атоменергомаш” отримав матеріали для виготовлення першої партії компонентів.
Енергоатом виготовлятиме ядерне паливо Westinghouse
Енергоатом реалізовує домовленості з компанією Westinghouse Electric Sweden AB щодо локалізації виробництва компонентів, які використовуються у паливних збірках. ВП «Атоменергомаш» (АЕМ) отримав необхідні матеріали для виготовлення першої партії хвостовиків паливних збірок ВВЕР-1000.
Термін виробництва партії – чотири місяці.
Потім виготовлені хвостовики будуть використані у виробництві палива для українських АЕС. Зазначається, що наразі триває процес кваліфікації ще одного компонента паливних збірок – головок для паливних касет.
Кваліфікація ВП «АЕМ» діє до 29 квітня 2028 року.
