Енергоатом самостійно виготовить першу партію компонентів ядерного палива Westinghouse
Категорія
Економіка
Дата публікації

Енергоатом самостійно виготовить першу партію компонентів ядерного палива Westinghouse

НАЕК "Енергоатом"
Енергоатом

Відокремлений підрозділ "Атоменергомаш" отримав матеріали, необхідні для виготовлення першої партії компонентів, які використовуються у паливних збірках.

Головні тези:

  • Енергоатом реалізує локалізацію виробництва компонентів для ядерного палива Westinghouse.
  • Відокремлений підрозділ “Атоменергомаш” отримав матеріали для виготовлення першої партії компонентів.

Енергоатом виготовлятиме ядерне паливо Westinghouse

Енергоатом реалізовує домовленості з компанією Westinghouse Electric Sweden AB щодо локалізації виробництва компонентів, які використовуються у паливних збірках. ВП «Атоменергомаш» (АЕМ) отримав необхідні матеріали для виготовлення першої партії хвостовиків паливних збірок ВВЕР-1000.

Термін виробництва партії – чотири місяці.

Потім виготовлені хвостовики будуть використані у виробництві палива для українських АЕС. Зазначається, що наразі триває процес кваліфікації ще одного компонента паливних збірок – головок для паливних касет.

У травні 2025 року Westinghouse Electric Sweden надало "Атоменергомашу", який є відокремленим підрозділом НАЕК "Енергоатом", сертифікат відповідності вимогам як постачальника компонентів ядерного палива.

Кваліфікація ВП «АЕМ» діє до 29 квітня 2028 року.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна ввела санкції проти бізнесменів Міндіча та Цукермана як фігурантів справи "Енергоатома"
Офіс Президента України
Міндіч
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Корупція в Енергоатомі. САП просить суд взяти ексміністра Чернишова під варту
Чернишов
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ДТЕК ініціює розрив скандальної угоди з "Енергоатомом"
ДТЕК
ДТЕК

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?