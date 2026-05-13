Енергоатом самостійно виготовить першу партію компонентів ядерного палива Westinghouse

Відокремлений підрозділ "Атоменергомаш" отримав матеріали, необхідні для виготовлення першої партії компонентів, які використовуються у паливних збірках.

Енергоатом виготовлятиме ядерне паливо Westinghouse

Енергоатом реалізовує домовленості з компанією Westinghouse Electric Sweden AB щодо локалізації виробництва компонентів, які використовуються у паливних збірках. ВП «Атоменергомаш» (АЕМ) отримав необхідні матеріали для виготовлення першої партії хвостовиків паливних збірок ВВЕР-1000.

Термін виробництва партії – чотири місяці.

Потім виготовлені хвостовики будуть використані у виробництві палива для українських АЕС. Зазначається, що наразі триває процес кваліфікації ще одного компонента паливних збірок – головок для паливних касет.

У травні 2025 року Westinghouse Electric Sweden надало "Атоменергомашу", який є відокремленим підрозділом НАЕК "Енергоатом", сертифікат відповідності вимогам як постачальника компонентів ядерного палива.

Кваліфікація ВП «АЕМ» діє до 29 квітня 2028 року.