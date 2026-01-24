ДТЕК ініціює розрив скандальної угоди з "Енергоатомом"

24 січня офіційно стало відомо, що Д.Трейдинг (ДТЕК) звернулася до державної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” із пропозицією припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін.
Головні тези:
- Компанія Ахметова могла до кінця січня заробити на цій оборудці приблизно 400 млн грн.
- Якщо розрив угоди офіційно відбудеться, то цього не станеться.
Що відомо про рішення ДТЕК
В офіційній заяві стверджується, що компанія, як і понад 100 інших учасників, була учасницею відкритого аукціону в повній відповідності до всіх законних процедур.
У пресслужбі додали, що не хочуть втрати довіру українців, а також спаплюжити імена енергетиків, які в надзвичайно складних умовах роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в помешкання людей.
На це рішення відреагував редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов.
За словами останнього, компанія Ахметова могла до кінця січня заробити на цій оборудці приблизно 400 млн грн.
