ДТЕК ініціює розрив скандальної угоди з "Енергоатомом"

24 січня офіційно стало відомо, що Д.Трейдинг (ДТЕК) звернулася до державної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” із пропозицією припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін.

Що відомо про рішення ДТЕК

В офіційній заяві стверджується, що компанія, як і понад 100 інших учасників, була учасницею відкритого аукціону в повній відповідності до всіх законних процедур.

Водночас це рішення ухвалене з огляду на критичні оцінки з боку експертного середовища щодо зовнішніх обставин та умов, у яких проводився аукціон і які не залежали від компанії. Поширити

У пресслужбі додали, що не хочуть втрати довіру українців, а також спаплюжити імена енергетиків, які в надзвичайно складних умовах роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в помешкання людей.

У цій ситуації Д.Трейдинг вважає правильним ініціювати процедуру дострокового припинення договору з «Енергоатомом», оскільки обставини, за яких він був укладений, стали предметом публічних дискусій. Поширити

На це рішення відреагував редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов.

За словами останнього, компанія Ахметова могла до кінця січня заробити на цій оборудці приблизно 400 млн грн.