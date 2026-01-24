ДТЭК инициирует разрыв скандального соглашения с "Энергоатомом"

24 января официально стало известно, что Д.Трейдинг (ДТЭК) обратилась к государственной энергогенерирующей компании "Энергоатом" с предложением прекратить дальнейшее выполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, по согласию сторон.
Главные тезисы
- Компания Ахметова могла до конца января заработать на этой сделке примерно 400 млн. грн.
- Если разрыв соглашения официально состоится, этого не произойдет.
Что известно о решении ДТЭК
В официальном заявлении утверждается, что компания, как и более 100 других участников, была участницей открытого аукциона в полном соответствии со всеми законными процедурами.
В пресс-службе добавили, что не хотят потерять доверия украинцев, а также осквернить имена энергетиков, которые в чрезвычайно сложных условиях делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище людей.
На это решение отреагировал редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов.
По словам последнего, компания Ахметова могла до конца января заработать на этой сделке примерно 400 млн. грн.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-