ДТЭК инициирует разрыв скандального соглашения с "Энергоатомом"
ДТЭК инициирует разрыв скандального соглашения с "Энергоатомом"

ДТЭК
Что известно о решении ДТЭК
Read in English
Читати українською

24 января официально стало известно, что Д.Трейдинг (ДТЭК) обратилась к государственной энергогенерирующей компании "Энергоатом" с предложением прекратить дальнейшее выполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, по согласию сторон.

Главные тезисы

  • Компания Ахметова могла до конца января заработать на этой сделке примерно 400 млн. грн.
  • Если разрыв соглашения официально состоится, этого не произойдет.

Что известно о решении ДТЭК

В официальном заявлении утверждается, что компания, как и более 100 других участников, была участницей открытого аукциона в полном соответствии со всеми законными процедурами.

В то же время это решение принято с учетом критических оценок со стороны экспертной среды относительно внешних обстоятельств и условий, в которых проводился аукцион.

В пресс-службе добавили, что не хотят потерять доверия украинцев, а также осквернить имена энергетиков, которые в чрезвычайно сложных условиях делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище людей.

В этой ситуации Д.Трейдинг считает правильным инициировать процедуру досрочного прекращения договора с «Энергоатомом», поскольку обстоятельства, при которых он был заключен, стали предметом публичных дискуссий.

На это решение отреагировал редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов.

По словам последнего, компания Ахметова могла до конца января заработать на этой сделке примерно 400 млн. грн.

Однако после окончательного разрыва сделки этого не будет. И недопроданный объем энергии "Энергоатом" может быстро выставить на продажу по рыночной цене, — пояснил он.

