ДТЭК инициирует разрыв скандального соглашения с "Энергоатомом"

24 января официально стало известно, что Д.Трейдинг (ДТЭК) обратилась к государственной энергогенерирующей компании "Энергоатом" с предложением прекратить дальнейшее выполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, по согласию сторон.

Что известно о решении ДТЭК

В официальном заявлении утверждается, что компания, как и более 100 других участников, была участницей открытого аукциона в полном соответствии со всеми законными процедурами.

В то же время это решение принято с учетом критических оценок со стороны экспертной среды относительно внешних обстоятельств и условий, в которых проводился аукцион. Поделиться

В пресс-службе добавили, что не хотят потерять доверия украинцев, а также осквернить имена энергетиков, которые в чрезвычайно сложных условиях делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище людей.

В этой ситуации Д.Трейдинг считает правильным инициировать процедуру досрочного прекращения договора с «Энергоатомом», поскольку обстоятельства, при которых он был заключен, стали предметом публичных дискуссий. Поделиться

На это решение отреагировал редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов.

По словам последнего, компания Ахметова могла до конца января заработать на этой сделке примерно 400 млн. грн.