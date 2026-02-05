Эра ядерной неопределенности. Срок действия Нового СНВ между США и Россией завершился

Речь идет о завершении действия Нового СНВ, оставленного Вашингтоном и Москвой без механизмов контроля над ядерными арсеналами впервые со времен холодной войны.

США и Россия вступили в эру ядерной неопределенности

Срок действия последнего ключевого договора о контроле над стратегическими ядерными вооружениями между США и Россией — Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (Новый СНВ) — официально завершился, что повысило риски новой глобальной гонки ядерных вооружений.

Соглашение, заключенное в 2011 году, ограничивало количество развернутых стратегических ядерных боеголовок каждой стороны до 1550 единиц, а также предусматривало инспекцию и обмен данными. Ее прекращение означает, что впервые со времен холодной войны США и Россия остались без действующего механизма контроля над своими ядерными арсеналами.

Окончание действия соглашения безусловно не делает мир более безопасным. Настоящая потеря — это прозрачность, а ее исчезновение повышает политические риски, — заявил старший научный сотрудник Института исследований разоружения ООН Павел Подвиг. Поделиться

Завершение действия договора происходит на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и Западом из-за войны в Украине, растущего напряжения в НАТО и быстрого наращивания ядерного потенциала Китая. В таких условиях все большее число стран пересматривают роль ядерного оружия в собственной безопасности.

Хотя Новый СНВ должен был завершиться еще в 2021 году, стороны договорились о пятилетнем продолжении. В 2023 году Владимир Путин приостановил участие России в договоре, остановив инспекции и обмен информацией, однако пообещал соблюдать установленные лимиты. Теперь же Москва заявляет, что больше не считает себя связанным никакими обязательствами в рамках пакта.

Аналитики предостерегают, что отсутствие юридических ограничений может заставить оба государства планировать по "худшему сценарию" и быстро наращивать количество развернутых боеголовок. По оценкам экспертов, у США и России есть технические возможности для резкого увеличения ядерных арсеналов в короткие сроки.

Правитель России ранее заявлял о готовности соблюдать условия договора еще в течение года по взаимности со стороны США, однако президент Дональд Трамп публично на это предложение не ответил. В Белом доме отмечают, что дальнейшая стратегия в сфере ядерного контроля будет определена отдельно с учетом стремления Вашингтона привлечь к переговорам Китай. Поделиться

В Пекине эту идею назвали "глупой", подчеркнув, что ядерный потенциал Китая существенно уступает арсеналам США и России. В то же время, Пентагон сообщает о масштабном расширении китайских ядерных сил, которые, по прогнозам, могут превысить 1000 боеголовок к 2030 году.

Эксперты предупреждают, что полное отсутствие договоров о контроле над вооружениями между ведущими ядерными государствами может спровоцировать цепную реакцию и подтолкнуть другие страны — от европейских союзников США до Северной Кореи и Пакистана — к увеличению собственных стратегических арсеналов.

На этом фоне Россия заявляет о разработке новых видов стратегического оружия, в частности, беспилотного торпедного аппарата "Посейдон", крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и гиперзвуковых систем. США, в свою очередь, не исключают пересмотра подходов к ядерным испытаниям, которые в последний раз проводились в 1992 году.