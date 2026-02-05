Эра ядерной неопределенности. Срок действия Нового СНВ между США и Россией завершился
Категория
Мир
Дата публикации

Эра ядерной неопределенности. Срок действия Нового СНВ между США и Россией завершился

ракеты
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Речь идет о завершении действия Нового СНВ, оставленного Вашингтоном и Москвой без механизмов контроля над ядерными арсеналами впервые со времен холодной войны.

Главные тезисы

  • Завершение действия Нового СНВ между США и Россией привело к эре ядерной неопределенности.
  • Отсутствие контроля над ядерными арсеналами увеличивает риски новой глобальной гонки ядерных вооружений.

США и Россия вступили в эру ядерной неопределенности

Срок действия последнего ключевого договора о контроле над стратегическими ядерными вооружениями между США и Россией — Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (Новый СНВ) — официально завершился, что повысило риски новой глобальной гонки ядерных вооружений.

Соглашение, заключенное в 2011 году, ограничивало количество развернутых стратегических ядерных боеголовок каждой стороны до 1550 единиц, а также предусматривало инспекцию и обмен данными. Ее прекращение означает, что впервые со времен холодной войны США и Россия остались без действующего механизма контроля над своими ядерными арсеналами.

Окончание действия соглашения безусловно не делает мир более безопасным. Настоящая потеря — это прозрачность, а ее исчезновение повышает политические риски, — заявил старший научный сотрудник Института исследований разоружения ООН Павел Подвиг.

Завершение действия договора происходит на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и Западом из-за войны в Украине, растущего напряжения в НАТО и быстрого наращивания ядерного потенциала Китая. В таких условиях все большее число стран пересматривают роль ядерного оружия в собственной безопасности.

Хотя Новый СНВ должен был завершиться еще в 2021 году, стороны договорились о пятилетнем продолжении. В 2023 году Владимир Путин приостановил участие России в договоре, остановив инспекции и обмен информацией, однако пообещал соблюдать установленные лимиты. Теперь же Москва заявляет, что больше не считает себя связанным никакими обязательствами в рамках пакта.

Аналитики предостерегают, что отсутствие юридических ограничений может заставить оба государства планировать по "худшему сценарию" и быстро наращивать количество развернутых боеголовок. По оценкам экспертов, у США и России есть технические возможности для резкого увеличения ядерных арсеналов в короткие сроки.

Правитель России ранее заявлял о готовности соблюдать условия договора еще в течение года по взаимности со стороны США, однако президент Дональд Трамп публично на это предложение не ответил. В Белом доме отмечают, что дальнейшая стратегия в сфере ядерного контроля будет определена отдельно с учетом стремления Вашингтона привлечь к переговорам Китай.

В Пекине эту идею назвали "глупой", подчеркнув, что ядерный потенциал Китая существенно уступает арсеналам США и России. В то же время, Пентагон сообщает о масштабном расширении китайских ядерных сил, которые, по прогнозам, могут превысить 1000 боеголовок к 2030 году.

Эксперты предупреждают, что полное отсутствие договоров о контроле над вооружениями между ведущими ядерными государствами может спровоцировать цепную реакцию и подтолкнуть другие страны — от европейских союзников США до Северной Кореи и Пакистана — к увеличению собственных стратегических арсеналов.

На этом фоне Россия заявляет о разработке новых видов стратегического оружия, в частности, беспилотного торпедного аппарата "Посейдон", крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и гиперзвуковых систем. США, в свою очередь, не исключают пересмотра подходов к ядерным испытаниям, которые в последний раз проводились в 1992 году.

Аналитики считают, что потенциальное мирное соглашение по Украине могло бы открыть путь к более широкому диалогу между Москвой и Вашингтоном относительно стратегической стабильности, однако в настоящее время мир вступает в период глубокой ядерной неопределенности.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп перебросил "Ядерного снифера" к побережью РФ — что происходит
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Исключительно опасно". Медведев придумал повод для применения ядерного оружия
Медведев снова вспомнил о ядерном оружии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Соловьев требует атаковать ядерным оружием спутники Маска
Соловьев паникует из-за решения Маска

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?