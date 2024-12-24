По словам еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, страны ЕС в 2025 году намерены произвести для Украины 2 млн артиллерийских боеприпасов.

Что известно о планах ЕС по изготовлению и передаче артиллерийских боеприпасов Украине в 2025 году

Кубилюс отметил, что в настоящее время страны ЕС производят только 20-25% вооружений, а остальные закупают в других странах.

Еврокомиссар подчеркнул, что для увеличения производства необходимы заказы от европейских стран, однако этого пока не хватает.

Он добавил, что без увеличения оборонных заказов не стоит ожидать роста объемов производства оружия и боеприпасов для Украины.

Деньги из бюджета ЕС не могут быть использованы для закупки оружия для Украины. Существует ряд ограничений на инвестиции в оборонную промышленность за пределами ЕС. Однако для закупки вооружений могут быть использованы деньги из Европейского фонда мира или замороженных российских активов, — объясняет Кубилюс. Поделиться

Артиллерия ВСУ

По его словам, в 2025 году ЕС намерен выделить Украине около 30 млрд евро, по использованию которых Киев будет решать самостоятельно.

Также Евросоюз сейчас внедряет механизм, позволяющий интегрировать украинский военно-промышленный комплекс в европейскую оборонную промышленность.

Что известно о вероятности получения ракет от США

Пентагон заключил контракт с компанией Williams International на сумму в 253,7 млн долларов с целью увеличения объемов производства ракет, включая программы военной помощи Украине.

Этот контракт позволит компании Williams International увеличить объемы производства ракетных двигателей и удовлетворить спрос Минобороны США на ракеты Harpoon, JASSM, противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM), Tomahawk и другое высокоточное ударное оружие.

При этом для реализации контракта используют финансирование DPA Purchases (DPAP), выделенное в соответствии с Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году и Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность в Украине на 2024 год.