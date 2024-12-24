За словами єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, країни ЄС у 2025 році мають намір виготовити для України 2 млн артилерійських боєприпасів.

Що відомо про плани ЄС з виготовлення та передачі артилерійських боєприпасів Україні у 2025 році

Кубілюс зазначив, що наразі країни ЄС виробляють лише 20-25% озброєнь, а решту закуповують в інших країнах.

Єврокомісар підкреслив, що для збільшення виробництва необхідні замовлення від європейських країн, однак цього наразі бракує.

Він додав, що без збільшення оборонних замовлень не варто чекати на зростання обсягів виробництва зброї та боєприпасів для України.

Гроші з бюджету ЄС не можуть бути використані для закупівлі зброї для України. Існує низка обмежень щодо інвестицій в оборонну промисловість за межами ЄС. Однак для закупівлі озброєнь можуть бути використані гроші з Європейського фонду миру або з заморожених російських активів, — пояснює Кубілюс. Поширити

Артилерія ЗСУ

За його словами, у 2025 році ЄС має намір виділити Україні близько 30 млрд євро, щодо використання яких Київ вирішуватиме самостійно.

Також Євросоюз зараз впроваджує механізм, який дозволять інтегрувати український військово-промисловий комплекс у європейську оборонну промисловість.

Що відомо про ймовірність отримання ракет від США

Пентагон уклав контракт з компанією Williams International на суму у 253,7 млн доларів з метою збільшення обсягів виробництва ракет, включно із програмами військової допомоги Україні.

Цей контракт дозволить компанії Williams International збільшити обсяги виробництва ракетних двигунів і задовільнити попит Міноборони США на ракети Harpoon, JASSM, протикорабельні ракети великої дальності (LRASM), Tomahawk та іншої високоточну ударну зброю.

При цьому для реалізації контракту використають фінансування DPA Purchases (DPAP), виділене згідно із Законом про додаткові асигнування на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні у 2024 році та Законом про додаткові асигнування на безпеку в Україні на 2024 рік.