ЕС намерен принять более жесткие правила для въезда мигрантов

В Еврокомиссии призывают к ужесточению правил депортации из ЕС, несмотря на то, что показатель вернувшихся на Родину и так значительно вырос за последние годы.

ЕС хочет усилить депортацию мигрантов

Как считает Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер, нужно усилить правила депортации из Союза, поскольку текущего роста количества выездов мигрантов недостаточно.

Отмечается, что в 2025 году в ЕС было репатриировано (принято) 28% мигрантов, которые должны были покинуть Евросоюз, и это самый высокий показатель за последнее десятилетие.

В прошлом году более 491 тысяч человек подлежали репатриации, и из них депортировали около 135 тысяч. В 2022 году уровень репатриации составил 16%.

Говоря о депортации, причиной ее роста в ЕС, среди прочего, являются последовательные действия государств-членов, а также большая стабильность в некоторых принимающих мигрантов странах и улучшение информационной системы.

Однако мы не можем быть удовлетворены большим количеством депортаций в прошлом году. Старые правила депортации нелегальных мигрантов в ЕС просто не работают достаточно эффективно. Поделиться

По его словам, поэтому важно принять новый регламент о репатриации, который Европейская комиссия в марте прошлого года представила на голосование в Европейский парламент и 27 государств-членов.

Еврокомиссар заявил, что новый регламент устанавливает "строже правила для правонарушителей, более четкие и обязательные обязательства для лиц, в отношении которых принято решение о депортации, и обеспечивает большую эффективность в сотрудничестве государств-членов".

Регламент о репатриации, среди прочего, предусматривает, что лиц, не получающих защиты и обязанных уехать, можно дольше содержать под стражей до депортации.