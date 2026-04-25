ЕС намерен принять более жесткие правила для въезда мигрантов

В Еврокомиссии призывают к ужесточению правил депортации из ЕС, несмотря на то, что показатель вернувшихся на Родину и так значительно вырос за последние годы.
Главные тезисы
- ЕС ужесточит правила депортации из Союза.
- Важно принять новый регламент о репатриации, который Европейская комиссия в марте прошлого года представила на голосование в Европейский парламент и 27 государств-членов.
ЕС хочет усилить депортацию мигрантов
Как считает Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер, нужно усилить правила депортации из Союза, поскольку текущего роста количества выездов мигрантов недостаточно.
Отмечается, что в 2025 году в ЕС было репатриировано (принято) 28% мигрантов, которые должны были покинуть Евросоюз, и это самый высокий показатель за последнее десятилетие.
В прошлом году более 491 тысяч человек подлежали репатриации, и из них депортировали около 135 тысяч. В 2022 году уровень репатриации составил 16%.
Говоря о депортации, причиной ее роста в ЕС, среди прочего, являются последовательные действия государств-членов, а также большая стабильность в некоторых принимающих мигрантов странах и улучшение информационной системы.
По его словам, поэтому важно принять новый регламент о репатриации, который Европейская комиссия в марте прошлого года представила на голосование в Европейский парламент и 27 государств-членов.
Еврокомиссар заявил, что новый регламент устанавливает "строже правила для правонарушителей, более четкие и обязательные обязательства для лиц, в отношении которых принято решение о депортации, и обеспечивает большую эффективность в сотрудничестве государств-членов".
Регламент о репатриации, среди прочего, предусматривает, что лиц, не получающих защиты и обязанных уехать, можно дольше содержать под стражей до депортации.
