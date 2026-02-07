ЕС привлечет дополнительное финансирование на оборону по окончании программы SAFE

Европейский Союз изучает возможности привлечения дополнительного финансирования на оборону после того, как первоначальная программа SAFE в размере 150 млрд. евро вскоре завершится.

ЕС ищет дополнительное финансирование на оборону

По словам источников, обсуждения находятся на ранней стадии, поскольку Еврокомиссия все еще распределяет денежные средства из текущей программы кредитования. Причем чиновники ожидают, что из-за разногласий между запросами стран и окончательными контрактами в фонде останется несколько миллиардов. Пока над этим вопросом работают.

Но как только деньги закончатся этой весной, Еврокомиссия оценит процесс и рассмотрит возможность проведения еще одного раунда финансирования, который может включать вторую программу кредитования.

Эти переговоры отражают стремление ЕС к быстрому наращиванию местного оборонного производства для защиты от угрожающей политики России, а также желание президента Дональда Трампа сократить обязательства США по безопасности в Европе.

Напомним, в прошлом году ЕС создал программу кредитования для поощрения совместных оборонных закупок и упрощения процедуры перемещения военной техники по континенту. Программа получила название SAFE.

План предусматривал привлечение Еврокомиссией средств на рынках капитала и их распределение в виде ссуд странам для закупки конкретных товаров, недостающих континенту. Речь идет, в частности, о ракетах, наземном оборудовании и системах противоракетной обороны.

Сначала столицы стран ЕС подали заявки на сумму 190 млрд. евро, но затем Европейская комиссия одобрила около 150 млрд. евро и попросила страны разработать планы расходов. Поделиться

На сегодня исполнительная власть ЕС прорабатывает эти планы и распределяет деньги в виде долгосрочных льготных кредитов. В последние дни Еврокомиссия одобрила планы для 19 стран, но еще несколько остаются нереализованными