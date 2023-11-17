ЕС запретит импорт российских алмазов – известный термин
Категория
Экономика
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ЕС запретит импорт российских алмазов – известный термин

Алмаз
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Источник:  Reuters

Европейская комиссия предлагает запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 г. в рамках 12-го пакета санкций.

Запрет импорта российских алмазов

Предложение, которое обсуждается послами 27 правительств ЕС, также призывает к запрету на импорт, покупку и передачу алмазов, следующих по транзиту через Россию, а также российских алмазов, ограненных и отполированных в третьих странах, таких как Индия.

В предложении говорится, что запрет будет распространяться на непромышленные природные и синтетические алмазы и ювелирные изделия с бриллиантами с января 2024 года.

Также будет поэтапно вводиться - с 1 марта по 1 сентября - запрет на импорт российских алмазов при обработке в третьих странах, в том числе украшения с российскими бриллиантами.

Это поэтапное введение косвенных запретов на импорт учитывает необходимость развертывания соответствующего механизма отслеживания, который обеспечивает эффективные меры правоприменения и минимизирует сбои для участников рынка, говорится в предложении, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Россия не сможет импортировать алмазы

По данным The Guardian, в центре предложений Еврокомиссии, которые еще предстоит одобрить лидерами ЕС на следующем саммите в декабре, лежат шаги, направленные на перекрытие коммерческих доходов России. В них входит полный запрет на продажу внутри блока российских алмазов и ювелирных изделий с использованием драгоценных камней сибирских рудников.

По данным ЕС, это может привести к снижению доходов Кремля более чем на 4,5 млрд евро в год.

Запрет находился в разработке с прошлого года, но стал реальностью лишь после того, как Бельгия, где находится глобальный алмазный центр Антверпен, сняла летом свои возражения, а "Большая семерка" согласилась на введение санкций во время саммита в Японии.

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