Госдеп США заявил о тесной кооперации с Китаем касательно санкций против РФ

В Государственном департаменте США официально подтвердили, что американские власти смогли наладить тесную кооперацию с китайскими коллегами в вопросе введения санкций против России.
В США раскрыли детали сотрудничества с Пекином
Как сообщает помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, официальный Вашингтон также регулярно информирует Пекин об изменении ситуации с ценовым потолком на нефть из России.
О чем Байден говорил с Си Цзиньпином
Американский лидер Джо Байден откровенно признался, что считает встречу и переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином "конструктивными и продуктивными".
По словам главы Белого дома, им удалось наконец-то договориться о возобновлении военных связей.
Кроме того, официальные Вашингтон и Пекин пришли к выводу, что будут возобновлять встречи между своими министерствами обороны, консультации по морской военной безопасности и начнут переговоры между руководителями командований.
Также США и Китай вскоре сформируют рабочую группу по борьбе с наркотиками и межправительственный диалог по искусственному интеллекту.
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