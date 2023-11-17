Госдеп США заявил о тесной кооперации с Китаем касательно санкций против РФ

В Государственном департаменте США официально подтвердили, что американские власти смогли наладить тесную кооперацию с китайскими коллегами в вопросе введения санкций против России.

В США раскрыли детали сотрудничества с Пекином

Как сообщает помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, официальный Вашингтон также регулярно информирует Пекин об изменении ситуации с ценовым потолком на нефть из России.

Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем вопросам вокруг ценового потолка и режима санкций против РФ, - подтвердили в американском дипломатическом ведомстве. Поделиться

О чем Байден говорил с Си Цзиньпином

Американский лидер Джо Байден откровенно признался, что считает встречу и переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином "конструктивными и продуктивными".

По словам главы Белого дома, им удалось наконец-то договориться о возобновлении военных связей.

I value the conversation I had today with President Xi because I think it's paramount that we understand each other clearly, leader to leader.



There are critical global challenges that demand our joint leadership. And today, we made real progress. pic.twitter.com/rljB0Ow7JA — President Biden (@POTUS) November 15, 2023

Кроме того, официальные Вашингтон и Пекин пришли к выводу, что будут возобновлять встречи между своими министерствами обороны, консультации по морской военной безопасности и начнут переговоры между руководителями командований.

Также США и Китай вскоре сформируют рабочую группу по борьбе с наркотиками и межправительственный диалог по искусственному интеллекту.