Госдеп США заявил о тесной кооперации с Китаем касательно санкций против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Госдеп США заявил о тесной кооперации с Китаем касательно санкций против РФ

Госдеп США
Госдеп США
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В Государственном департаменте США официально подтвердили, что американские власти смогли наладить тесную кооперацию с китайскими коллегами в вопросе введения санкций против России.

В США раскрыли детали сотрудничества с Пекином

Как сообщает помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, официальный Вашингтон также регулярно информирует Пекин об изменении ситуации с ценовым потолком на нефть из России.

Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем вопросам вокруг ценового потолка и режима санкций против РФ, - подтвердили в американском дипломатическом ведомстве.

О чем Байден говорил с Си Цзиньпином

Американский лидер Джо Байден откровенно признался, что считает встречу и переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином "конструктивными и продуктивными".

По словам главы Белого дома, им удалось наконец-то договориться о возобновлении военных связей.

Кроме того, официальные Вашингтон и Пекин пришли к выводу, что будут возобновлять встречи между своими министерствами обороны, консультации по морской военной безопасности и начнут переговоры между руководителями командований.

Также США и Китай вскоре сформируют рабочую группу по борьбе с наркотиками и межправительственный диалог по искусственному интеллекту.

Лидеры двух стран также пообещали увеличить количество авиарейсов в начале следующего года и расширить обмены в сфере образования, иностранных студентов, культуры, спорта и бизнеса. Байден также сказал, что лидеры договорились быть готовы ответить на телефонные звонки друг друга, - сказано в сообщении.

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