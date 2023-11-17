Держдеп США заявив про тісну кооперацію з Китаєм щодо санкцій проти РФ

У Державному департаменті США офіційно підтвердили, що американська влада змогла налагодити тісну кооперацію з китайськими колегами у питанні запровадження санкцій проти Росії.
У США розкрили деталі співпраці з Пекіном
Як повідомляє помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, офіційний Вашингтон також регулярно інформує Пекін про зміну ситуації із ціновою стелею на нафту з Росії.
Про що Байден говорив з Сі Цзіньпіном
Американський лідер Джо Байден відверто зізнався, що вважає зустріч та переговори з китайським колегою Сі Цзіньпіном "конструктивними і продуктивними".
За словами очільника Білого дому, їм вдалося нарешті домовитися про відновлення військових зв’язків.
Окрім того, офіційні Вашингтон та Пекін дійшли висновку, що будуть відновлювати зустрічі між своїми міністерствами оборони, консультації з морської військової безпеки та розпочнуть переговори між керівниками командувань.
Також США й Китай незабаром сформують робочу групу з боротьби з наркотиками й відновлять міжурядовий діалог щодо штучного інтелекту.
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