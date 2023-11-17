Держдеп США заявив про тісну кооперацію з Китаєм щодо санкцій проти РФ

У Державному департаменті США офіційно підтвердили, що американська влада змогла налагодити тісну кооперацію з китайськими колегами у питанні запровадження санкцій проти Росії.

У США розкрили деталі співпраці з Пекіном

Як повідомляє помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, офіційний Вашингтон також регулярно інформує Пекін про зміну ситуації із ціновою стелею на нафту з Росії.

Я просто зазначу, що ми знаходимося в дуже інтенсивній кооперації з китайськими союзниками з усіх цих питань навколо цінової стелі та режиму санкцій проти РФ, - підтвердили в американському дипломатичному відомстві. Поширити

Про що Байден говорив з Сі Цзіньпіном

Американський лідер Джо Байден відверто зізнався, що вважає зустріч та переговори з китайським колегою Сі Цзіньпіном "конструктивними і продуктивними".

За словами очільника Білого дому, їм вдалося нарешті домовитися про відновлення військових зв’язків.

I value the conversation I had today with President Xi because I think it's paramount that we understand each other clearly, leader to leader.



There are critical global challenges that demand our joint leadership. And today, we made real progress. pic.twitter.com/rljB0Ow7JA — President Biden (@POTUS) November 15, 2023

Окрім того, офіційні Вашингтон та Пекін дійшли висновку, що будуть відновлювати зустрічі між своїми міністерствами оборони, консультації з морської військової безпеки та розпочнуть переговори між керівниками командувань.

Також США й Китай незабаром сформують робочу групу з боротьби з наркотиками й відновлять міжурядовий діалог щодо штучного інтелекту.