Держдеп США заявив про тісну кооперацію з Китаєм щодо санкцій проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Держдеп США заявив про тісну кооперацію з Китаєм щодо санкцій проти РФ

Держдеп США
Держдеп США

У Державному департаменті США офіційно підтвердили, що американська влада змогла налагодити тісну кооперацію з китайськими колегами у питанні запровадження санкцій проти Росії.

У США розкрили деталі співпраці з Пекіном

Як повідомляє помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, офіційний Вашингтон також регулярно інформує Пекін про зміну ситуації із ціновою стелею на нафту з Росії.

Я просто зазначу, що ми знаходимося в дуже інтенсивній кооперації з китайськими союзниками з усіх цих питань навколо цінової стелі та режиму санкцій проти РФ, - підтвердили в американському дипломатичному відомстві.

Про що Байден говорив з Сі Цзіньпіном

Американський лідер Джо Байден відверто зізнався, що вважає зустріч та переговори з китайським колегою Сі Цзіньпіном "конструктивними і продуктивними".

За словами очільника Білого дому, їм вдалося нарешті домовитися про відновлення військових зв’язків.

Окрім того, офіційні Вашингтон та Пекін дійшли висновку, що будуть відновлювати зустрічі між своїми міністерствами оборони, консультації з морської військової безпеки та розпочнуть переговори між керівниками командувань.

Також США й Китай незабаром сформують робочу групу з боротьби з наркотиками й відновлять міжурядовий діалог щодо штучного інтелекту.

Лідери двох країн також пообіцяли збільшити кількість авіарейсів на початку наступного року та розширити обміни в галузі освіти, іноземних студентів, культури, спорту та бізнесу. Байден також сказав, що лідери домовилися бути готовими відповісти на телефонні дзвінки одне одного, - йдеться в повідомленні.

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