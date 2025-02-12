Еще одна авиакомпания возобновит полеты в Украину — когда именно

Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить полеты в Украину вскоре после оглашения любого прекращения огня с Россией, возобновив около 30 входящих маршрутов в течение шести недель.
Главные тезисы
- Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить полеты в Украину после окончания войны с Россией.
- Планы включают перезапуск баз в Киеве и Львове, доставку 5 млн мест на 60 маршрутах и планирование работы через шесть месяцев после окончания конфликта.
- Генеральный директор утверждает, что для безопасного открытия воздушного пространства Украины потребуется от шести до восьми недель.
Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить полеты в Украине
У нас есть жесткий план по перезапуску. Как только будет объявлено о прекращении огня, мы рассмотрим возможность, — сказал генеральный директор Йожеф Варади.
Он сказал, что, по оценкам Агентства авиационной безопасности Европейского Союза, для безопасного открытия воздушного пространства Украины понадобится от шести до восьми недель, и Wizz Air готовится к этому.
До войны в 2021 году лоукостер Wizz Air был №3 на украинском рынке с долей 10,1%.
Лоукостер Wizz Air второй раз за шесть месяцев снизил прогноз прибыли, что привело к падению акций на 16% в начале торгов, поскольку компания пытается решить проблему посадки своих самолетов из-за проблем с двигателями.
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