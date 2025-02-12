Еще одна авиакомпания возобновит полеты в Украину — когда именно

Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить полеты в Украину вскоре после оглашения любого прекращения огня с Россией, возобновив около 30 входящих маршрутов в течение шести недель.

Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить полеты в Украине

У нас есть жесткий план по перезапуску. Как только будет объявлено о прекращении огня, мы рассмотрим возможность, — сказал генеральный директор Йожеф Варади.

Он сказал, что, по оценкам Агентства авиационной безопасности Европейского Союза, для безопасного открытия воздушного пространства Украины понадобится от шести до восьми недель, и Wizz Air готовится к этому.

По словам Варади, в течение шести месяцев после завершения конфликта Wizz Air возобновит работу своих баз в Киеве и Львове, и сначала планирует поставлять на украинский рынок около 5 миллионов мест в год на 60 маршрутах. Поделиться

До войны в 2021 году лоукостер Wizz Air был №3 на украинском рынке с долей 10,1%.