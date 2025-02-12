Ще одна авіакомпанія відновить польоти в Україну — коли саме
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ще одна авіакомпанія відновить польоти в Україну — коли саме

Лоукост
Джерело:  Reuters

Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити польоти в Україну незабаром після оголошення будь-якого припинення вогню з Росією, відновивши близько 30 вхідних маршрутів протягом шести тижнів.

Головні тези:

  • Wizz Air планує відновити польоти в Україну незабаром після припинення вогню з Росією.
  • Авіакомпанія готується до безпечного відкриття повітряного простору України за оцінками Європейського Союзу.
  • Після завершення війни авіакомпанія планує відновити роботу своїх баз у Києві та Львові.

Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити польоти в Україну

У нас є твердий план щодо перезапуску. Як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми розглянемо можливість, — сказав генеральний директор Йожеф Вараді.

Він сказав, що, за оцінками Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу, для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.

За словами Вараді, протягом шести місяців після завершення конфлікту Wizz Air відновить роботу своїх баз у Києві та Львові, і спочатку планує постачати на український ринок близько 5 мільйонів місць на рік на 60 маршрутах.

До війни у 2021 році лоукостер Wizz Air був №3 на українському ринку з часткою 10,1%.

Лоукостер Wizz Air вдруге за шість місяців знизив прогноз прибутку, що призвело до падіння акцій на 16% на початку торгів, оскільки компанія намагається розв'язати проблему посадки своїх літаків через проблеми з двигунами.

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