Ще одна авіакомпанія відновить польоти в Україну — коли саме

Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити польоти в Україну незабаром після оголошення будь-якого припинення вогню з Росією, відновивши близько 30 вхідних маршрутів протягом шести тижнів.
Головні тези:
- Wizz Air планує відновити польоти в Україну незабаром після припинення вогню з Росією.
- Авіакомпанія готується до безпечного відкриття повітряного простору України за оцінками Європейського Союзу.
- Після завершення війни авіакомпанія планує відновити роботу своїх баз у Києві та Львові.
Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити польоти в Україну
У нас є твердий план щодо перезапуску. Як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми розглянемо можливість, — сказав генеральний директор Йожеф Вараді.
Він сказав, що, за оцінками Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу, для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.
До війни у 2021 році лоукостер Wizz Air був №3 на українському ринку з часткою 10,1%.
Лоукостер Wizz Air вдруге за шість місяців знизив прогноз прибутку, що призвело до падіння акцій на 16% на початку торгів, оскільки компанія намагається розв'язати проблему посадки своїх літаків через проблеми з двигунами.
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