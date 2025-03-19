Еще одна ветвь эволюции. Ученые выдвинули новую версию происхождения человека

Ученые из Кембриджского университета провели масштабное исследование ДНК современных людей и выяснили, что наши предки происходят не от одной, а от двух древних популяций.

Ученые выдвинули новую версию происхождения человека

Ученые обнаружили доказательства того, что современные люди являются результатом генетического смешения двух древних популяций. Они разошлись примерно 1,5 миллиона лет назад, но снова объединились примерно 300 тысяч лет. Следовательно, одна группа составила 80% генетического состава современного человека, другая — 20%.

Ранее считалось, что Homo sapiens появился в Африке 200-300 тысяч лет назад из единственной непрерывной популяции. Однако новые данные свидетельствуют о том, что наша эволюция была значительно сложнее.

Наше исследование доказывает, что история человечества была не линейной, а состояла из нескольких этапов разделения и повторного смешения разных популяций, — объясняет соавтор исследования, профессор Ричард Дербин.

Этот процесс состоялся задолго до того, как Homo sapiens начал взаимодействовать с неандертальцами и денисовцами около 50 тысяч лет назад.

Смешение старых популяций оказало существенно большее влияние на генетику современных людей, чем взаимодействие с неандертальцами — около 20% нашего генома происходит от этой древней ветви. Поделиться

Пока ученые не могут точно определить, какие ископаемые виды соответствуют этим предковым популяциям. Однако Homo erectus и Homo heidelbergensis — две известные древние человеческие группы — жили в Африке и за ее пределами в соответствующий период, и вполне вероятно, что они сыграли ключевую роль в формировании Homo sapiens.

Геном меньшей популяции содержал гены, связанные с функциями мозга — это могло повлиять на развитие когнитивных способностей современного человека.

Результаты исследования опровергают представление о том, что виды развиваются как верно разграниченные ветки дерева жизни. Оказывается, между ними существовал активный обмен генами, который мог происходить не только у людей, но и других животных.

Эволюция не линейный процесс — она сложнее, чем мы предполагали. Мы видим, что смешение популяций было ключевым фактором в формировании новых видов во всем животном мире, отмечает первый автор исследования Тревор Казинз.

Ученые планируют усовершенствовать свою модель, чтобы лучше исследовать постепенный обмен генами между популяциями и их влияние на дальнейшее развитие человечества.