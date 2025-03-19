Ще одна гілка еволюції. Науковці висунули нову версію походження людини

Вчені з Кембриджського університету провели масштабне дослідження ДНК сучасних людей і з’ясували, що наші предки походять не від однієї, а щонайменше від двох давніх популяцій.

Науковці висунули нову версію походження людини

Вчені знайшли докази того, що сучасні люди є результатом генетичного змішування двох стародавніх популяцій. Вони розійшлися приблизно 1,5 мільйона років тому, але знову об’єдналися приблизно 300 тисяч років. Відтак одна група склала 80% генетичного складу сучасної людини, інша — 20%.

Раніше вважалося, що Homo sapiens з’явився в Африці 200-300 тисяч років тому з єдиної безперервної популяції. Однак нові дані свідчать, що наша еволюція була значно складнішою.

Наше дослідження доводить, що історія людства була не лінійною, а складалася з кількох етапів поділу та повторного змішування різних популяцій, — пояснює співавтор дослідження, професор Річард Дербін.

Цей процес відбувся задовго до того, як Homo sapiens почав взаємодіяти з неандертальцями та денисовцями приблизно 50 тисяч років тому.

Змішання давніх популяцій мало значно більший вплив на генетику сучасних людей, ніж взаємодія з неандертальцями — близько 20% нашого геному походить від цієї давньої гілки. Поширити

Поки що вчені не можуть точно визначити, які викопні види відповідають цим предковим популяціям. Проте Homo erectus і Homo heidelbergensis — дві відомі давні людські групи — жили в Африці та за її межами у відповідний період, і цілком ймовірно, що вони відіграли ключову роль у формуванні Homo sapiens.

Геном меншої популяції містив гени, пов’язані з функціями мозку — це могло вплинути на розвиток когнітивних здібностей сучасної людини.

Результати дослідження спростовують уявлення про те, що види розвиваються як чітко розмежовані гілки дерева життя. Виявляється, між ними існував активний обмін генами, який міг відбуватися не тільки у людей, а й в інших тварин.

Еволюція не є лінійним процесом — вона складніша, ніж ми припускали. Ми бачимо, що змішування популяцій було ключовим фактором у формуванні нових видів у всьому тваринному світі, — зазначає перший автор дослідження Тревор Казінз.

Науковці планують удосконалити свою модель, щоб краще дослідити поступовий обмін генами між популяціями та його вплив на подальший розвиток людства.