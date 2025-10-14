"Это край произвола". Труханов отреагировал на решение Зеленского

14 октября стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Последний не скрывает своего возмущения и обещает обратиться в суд.
Главные тезисы
- Политик утверждает, что скандал вокруг него выгоден именно России.
- Он призвал власти Украины разбираться с этим вопросом после победы в войне.
Труханов готов бороться в суде за возвращение украинского гражданства
Мэр Одессы продолжает утверждать, что не имеет гражданства РФ, а также не уезжал за пределы Украины.
Кроме того, он назвал решение о прекращении его украинского гражданства "фальсификацией".
На этом фоне он официально подтвердил, что готовит иски в суды Украины и ЕСПЧ.
По его словам, в "паспорте", на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками, однако "никто ничего не смотрел".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-