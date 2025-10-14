"Это край произвола". Труханов отреагировал на решение Зеленского
"Это край произвола". Труханов отреагировал на решение Зеленского

Труханов готов бороться в суде за возвращение украинского гражданства
14 октября стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Последний не скрывает своего возмущения и обещает обратиться в суд.

  • Политик утверждает, что скандал вокруг него выгоден именно России.
  • Он призвал власти Украины разбираться с этим вопросом после победы в войне.

Труханов готов бороться в суде за возвращение украинского гражданства

Мэр Одессы продолжает утверждать, что не имеет гражданства РФ, а также не уезжал за пределы Украины.

Кроме того, он назвал решение о прекращении его украинского гражданства "фальсификацией".

На этом фоне он официально подтвердил, что готовит иски в суды Украины и ЕСПЧ.

В 22 году президент Украины Владимир Александрович Зеленский… поручил СБУ проверить всем соответствующим службам… В 22-м году не нашли у меня ни российского гражданства, ни паспортов, — заявил Труханов.

По его словам, в "паспорте", на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками, однако "никто ничего не смотрел".

К сожалению, вышло, как вышло. Поэтому я буду защищаться, буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека… Это край такого, знаете, произвола, которого не может быть, — утверждает Труханов.

