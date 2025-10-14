Зеленский лишил Труханова гражданства — инсайдеры

14 октября глава государства Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины.
Главные тезисы
- Геннадий Труханов имеет двойное гражданство, противоречащее Конституции Украины, устанавливающей принцип единого гражданства.
- Тысячи украинцев требовали от президента решительных действий для решения этого вопроса.
Зеленский отреагировал на требование украинцев
Согласно данным журналистов, 14 октября украинский лидер подписал указы о прекращении гражданства Украины городскому голове Одессы Геннадию Труханову, экс-нардепу Олегу Цареву и танцовщику балета Сергею Полунину.
По словам самого Владимира Зеленского, сегодня он провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых наших регионах.
Также в центре внимания находилась ситуация на Днепровщине.
Глава государства выразил благодарность Сергею Лысаку — главе областной военной администрации — за эффективную работу на этом направлении и определил для него следующие задачи.
Зеленский пообещал в скором времени обнародовать документы своих последних решений.
Напомним, электронная петиция с призывом лишить гражданства Украины городского голову Одессы Геннадия Труханова, которую накануне зарегистрировали на сайте президента Украины, за считанные часы набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.
Инициатор петиции напомнил о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина РФ и российского налогового номера.
