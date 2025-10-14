Зеленский лишил Труханова гражданства — инсайдеры

14 октября глава государства Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины.

Зеленский отреагировал на требование украинцев

Согласно данным журналистов, 14 октября украинский лидер подписал указы о прекращении гражданства Украины городскому голове Одессы Геннадию Труханову, экс-нардепу Олегу Цареву и танцовщику балета Сергею Полунину.

По словам самого Владимира Зеленского, сегодня он провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых наших регионах.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал. Владимир Зеленский Президент Украины

Также в центре внимания находилась ситуация на Днепровщине.

Глава государства выразил благодарность Сергею Лысаку — главе областной военной администрации — за эффективную работу на этом направлении и определил для него следующие задачи.

Зеленский пообещал в скором времени обнародовать документы своих последних решений.

Напомним, электронная петиция с призывом лишить гражданства Украины городского голову Одессы Геннадия Труханова, которую накануне зарегистрировали на сайте президента Украины, за считанные часы набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Инициатор петиции напомнил о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина РФ и российского налогового номера.