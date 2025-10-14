Зеленський позбавив Труханова громадянства — інсайдери

14 жовтня глава держави Володимир Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на свої джерела в Офісі президента України.

Зеленський відреагував на вимогу суспільства

Згідно з даними журналістів, 14 жовтня український лідер підписав укази про припинення громадянства України міському голові Одеси Геннадію Труханову, екснардепу Олегу Царьову та танцівнику балету Сергію Полуніну.

За словами самого Володимира Зеленського, сьогодні він провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких наших регіонах.

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб — підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав. Володимир Зеленський Президент України

Також у центрі уваги була ситуація на Дніпровщині.

Глава держави висловив вдячність Сергію Лисаку — голові обласної військової адміністрації — за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання.

Зеленський пообіцяв незабаром оприлюднити документи своїх останніх рішень.

Нагадаємо, електронна петиція із закликом позбавити громадянства України міського голову Одеси Геннадія Труханова, яку напередодні зареєстрували на сайті президента України, за лічені години набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Ініціатор петиції нагадав про про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ та російського податкового номера.