Росіяни вбили двох мирних мешканців Херсону
Україна
Росіяни вбили двох мирних мешканців Херсону

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росіяни продовжують вбивати мирних українців
14 жовтня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що опівдні армія РФ накрила вогнем Дніпровський район Херсона. Згідно з останніми даними, загинули літня жінка і чоловік, ще один цивільний отримав важкі поранення.

  • Підтверджено, що серед загиблих є літня жінка та чоловік.
  • Окрім того, вранці росіяни обстріляли гуманітарну місію Управління з координації гуманітарних справ ООН.

Росіяни продовжують вбивати мирних українців

За словами Олександра Прокудіна, внаслідок російського нападу загинула літня жінка.

Мої співчуття рідним і близьким вбитої. Також у ці хвилини медики борються за життя 55-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, руки та грудної клітини. Його стан — тяжкий.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Голова Херсонської ОВА

Окрім того, він підтвердив, що жертви є в Дніпровському районі Херсона — саме там смертельні поранення дістав чоловік 1980 року народження.

Одразу трьом цивільним — 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 років — бригада "швидкої" надала допомогу на місці. У них діагностували контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.

Як уже згадувалося раніше, вранці 14 жовтня російські загарбники атакували гуманітарну місію Управління з координації гуманітарних справ ООН у Білозерській громаді Херсонської області.

Внаслідок атаки одна машина згоріла, інша — серйозно пошкоджена. Двом автівкам вдалося виїхати з-під обстрілу. Люди, які перебували в колоні, не постраждали.

