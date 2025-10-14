Росіяни вбили двох мирних мешканців Херсону

14 жовтня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що опівдні армія РФ накрила вогнем Дніпровський район Херсона. Згідно з останніми даними, загинули літня жінка і чоловік, ще один цивільний отримав важкі поранення.
Головні тези:
- Підтверджено, що серед загиблих є літня жінка та чоловік.
- Окрім того, вранці росіяни обстріляли гуманітарну місію Управління з координації гуманітарних справ ООН.
Росіяни продовжують вбивати мирних українців
За словами Олександра Прокудіна, внаслідок російського нападу загинула літня жінка.
Окрім того, він підтвердив, що жертви є в Дніпровському районі Херсона — саме там смертельні поранення дістав чоловік 1980 року народження.
Одразу трьом цивільним — 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 років — бригада "швидкої" надала допомогу на місці. У них діагностували контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.
Як уже згадувалося раніше, вранці 14 жовтня російські загарбники атакували гуманітарну місію Управління з координації гуманітарних справ ООН у Білозерській громаді Херсонської області.
