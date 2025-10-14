Россияне убили двух мирных жителей Херсона

14 октября глава Херсонской ОВА Александр Прокудин официально подтвердил, что в полдень армия РФ накрыла огнем Днепровский район Херсона. Согласно последним данным, погибли пожилая женщина и мужчина, еще один гражданский получил тяжелые ранения.
Главные тезисы
- Подтверждено, что среди погибших есть пожилая женщина и мужчина.
- Кроме того, утром россияне обстреляли гуманитарную миссию Управления по координации гуманитарных дел ООН.
Россияне продолжают убивать мирных украинцев
По словам Александра Прокудина, в результате российского нападения погибла пожилая женщина.
Кроме того, он подтвердил, что жертвы есть в Днепровском районе Херсона — именно там смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения.
Сразу трем гражданским — 57-летнему мужчине и женщинам 60 и 62 лет — бригада "скорой" оказала помощь на месте. У них диагностировались контузии, взрывчатые и закрытые черепно-мозговые травмы.
Как уже упоминалось ранее, утром 14 октября российские захватчики атаковали гуманитарную миссию Управления по координации гуманитарных дел ООН в Белозерской общине Херсонской области.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-