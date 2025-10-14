Россияне убили двух мирных жителей Херсона
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили двух мирных жителей Херсона

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россияне продолжают убивать мирных украинцев
Read in English
Читати українською

14 октября глава Херсонской ОВА Александр Прокудин официально подтвердил, что в полдень армия РФ накрыла огнем Днепровский район Херсона. Согласно последним данным, погибли пожилая женщина и мужчина, еще один гражданский получил тяжелые ранения.

Главные тезисы

  • Подтверждено, что среди погибших есть пожилая женщина и мужчина.
  • Кроме того, утром россияне обстреляли гуманитарную миссию Управления по координации гуманитарных дел ООН.

Россияне продолжают убивать мирных украинцев

По словам Александра Прокудина, в результате российского нападения погибла пожилая женщина.

Мои соболезнования родным и близким убитой. Также в эти минуты медики борются за жизнь 55-летнего мужчины, который получил взрывную травму, обломочные ранения головы, руки и грудной клетки. Его состояние тяжелое.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

Кроме того, он подтвердил, что жертвы есть в Днепровском районе Херсона — именно там смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения.

Сразу трем гражданским — 57-летнему мужчине и женщинам 60 и 62 лет — бригада "скорой" оказала помощь на месте. У них диагностировались контузии, взрывчатые и закрытые черепно-мозговые травмы.

Как уже упоминалось ранее, утром 14 октября российские захватчики атаковали гуманитарную миссию Управления по координации гуманитарных дел ООН в Белозерской общине Херсонской области.

В результате атаки одна машина сгорела, другая — серьезно повреждена. Двум автомобилям удалось выехать из-под обстрела. Находившиеся в колонне люди не пострадали.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россию накрыла волна "абсурдных самоубийств" — что происходит
Эксперты расшифровывают подозрительные самоубийства в России
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко потребовал немедленного завершения войны России против Украины
Лукашенко выступил с парадоксальными заявлениями
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп усилил давление на Мерца ради помощи Украине
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?