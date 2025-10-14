Россияне убили двух мирных жителей Херсона

14 октября глава Херсонской ОВА Александр Прокудин официально подтвердил, что в полдень армия РФ накрыла огнем Днепровский район Херсона. Согласно последним данным, погибли пожилая женщина и мужчина, еще один гражданский получил тяжелые ранения.

Россияне продолжают убивать мирных украинцев

По словам Александра Прокудина, в результате российского нападения погибла пожилая женщина.

Мои соболезнования родным и близким убитой. Также в эти минуты медики борются за жизнь 55-летнего мужчины, который получил взрывную травму, обломочные ранения головы, руки и грудной клетки. Его состояние тяжелое. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

Кроме того, он подтвердил, что жертвы есть в Днепровском районе Херсона — именно там смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения.

Сразу трем гражданским — 57-летнему мужчине и женщинам 60 и 62 лет — бригада "скорой" оказала помощь на месте. У них диагностировались контузии, взрывчатые и закрытые черепно-мозговые травмы.

Как уже упоминалось ранее, утром 14 октября российские захватчики атаковали гуманитарную миссию Управления по координации гуманитарных дел ООН в Белозерской общине Херсонской области.