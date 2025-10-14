"Це край свавілля". Труханов відреагував на рішення Зеленського

14 жовтня стало відомо, що президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Останній не приховує свого обурення та обіцяє звернутися до суду.

Труханов готовий боротися у суді за повернення українського громадянства

Мер Одеси продовжує стверджувати, що не має громадянства РФ, а також не виїжджав за межі України.

Окрім того, він назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією".

На цьому тлі він офіційно підтвердив, що готує позови до судів України та ЄСПЛ.

У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… У 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів, — заявив Труханов. Поширити

За його словами, в "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками, однак "ніхто нічого не дивився".