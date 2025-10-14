"Це край свавілля". Труханов відреагував на рішення Зеленського
"Це край свавілля". Труханов відреагував на рішення Зеленського

Джерело:  Суспільне

14 жовтня стало відомо, що президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Останній не приховує свого обурення та обіцяє звернутися до суду.

Головні тези:

  • Політик стверджує, що скандал навколо нього вигідний саме Росії.
  • Він закликав владу України розбиратися з цим питанням після перемоги у війні.

Мер Одеси продовжує стверджувати, що не має громадянства РФ, а також не виїжджав за межі України.

Окрім того, він назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією".

На цьому тлі він офіційно підтвердив, що готує позови до судів України та ЄСПЛ.

У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… У 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів, — заявив Труханов.

За його словами, в "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками, однак "ніхто нічого не дивився".

На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути, — стверджує Труханов.

