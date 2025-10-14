"Це край свавілля". Труханов відреагував на рішення Зеленського

14 жовтня стало відомо, що президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Останній не приховує свого обурення та обіцяє звернутися до суду.
Головні тези:
- Політик стверджує, що скандал навколо нього вигідний саме Росії.
- Він закликав владу України розбиратися з цим питанням після перемоги у війні.
Труханов готовий боротися у суді за повернення українського громадянства
Мер Одеси продовжує стверджувати, що не має громадянства РФ, а також не виїжджав за межі України.
Окрім того, він назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією".
На цьому тлі він офіційно підтвердив, що готує позови до судів України та ЄСПЛ.
За його словами, в "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками, однак "ніхто нічого не дивився".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-