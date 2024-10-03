Еврокомиссия подает иск в Суд ЕС против Венгрии

Европейская комиссия решила подать иск против Венгрии в Суд ЕС. Она считает, что закон страны о "защите суверенитета" нарушает право Евросоюза.

Еврокомиссия будет судиться с Венгрией

Этот национальный закон учреждает "Офис по защите суверенитета", задачей которого является расследование деятельности, которая, мол, осуществляется в интересах другого государства или иностранных учреждения, организации или физического лица, которые, как предполагается, причастны к нарушению суверенитета Венгрии, — говорится в сообщении Еврокомиссии. Поделиться

Как отмечается, ограничения, предусмотренные этим национальным законодательством Венгрии, касаются также организаций, осуществляющих деятельность по зарубежному финансированию и, как предполагается, могут влиять на результаты выборов или на волеизъявление избирателей.

В феврале 2024 года комиссия направила Венгрии письмо с официальным уведомлением о своих беспокойствах.

Признав ответ Венгрии неудовлетворительным, в мае 2024 года комиссия направила обоснованный вывод, в котором повторила жалобы о нарушении этим законом законодательства ЕС.

В ответ на этот аргументированный вывод Венгрия заявила, что закон о "защите суверенитета" не нарушает права ЕС, и что высказанные беспокойства необоснованны.

После тщательной оценки ответа венгерских властей комиссия считает, что большинство выявленных жалоб остаются без ответа. Поделиться

Отмечается, что эти жалобы касаются нескольких фундаментальных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС: права на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения мнений и информации, свободы объединений, права на адвокатскую тайну, а также предусматривающая право презумпции невиновности не свидетельствовать против себя.

Комиссия также считает, что закон нарушает несколько фундаментальных свобод внутреннего рынка, Директиву об электронной коммерции, Директиву об услугах и законодательство ЕС о защите данных.

"Защита национального суверенитета" в Венгрии: что известно

В ноябре 2023 года руководящая партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подала в парламент законопроект о "защите национального суверенитета", направленный против ненадлежащего политического вмешательства со стороны иностранных лиц или групп.

Проект предусматривает создание отдельного органа по изучению и мониторингу рисков политического вмешательства и рекомендаций по изменениям в законодательстве.

Он также предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за запретное иностранное финансирование партий или групп, участвующих в выборах.