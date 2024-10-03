Еврокомиссия подает иск в Суд ЕС против Венгрии

Европейская комиссия решила подать иск против Венгрии в Суд ЕС. Она считает, что закон страны о "защите суверенитета" нарушает право Евросоюза.
Главные тезисы
- Еврокомиссия подает иск против Венгрии в Суд ЕС из-за закона о “защите суверенитета”.
- Спор касается нарушения нескольких фундаментальных прав и законодательства ЕС со стороны Венгрии.
- Закон Венгрии предусматривает наказание за запрещенное финансирование иностранными организациями, что вызвало беспокойство Еврокомиссии.
Еврокомиссия будет судиться с Венгрией
Как отмечается, ограничения, предусмотренные этим национальным законодательством Венгрии, касаются также организаций, осуществляющих деятельность по зарубежному финансированию и, как предполагается, могут влиять на результаты выборов или на волеизъявление избирателей.
В феврале 2024 года комиссия направила Венгрии письмо с официальным уведомлением о своих беспокойствах.
Признав ответ Венгрии неудовлетворительным, в мае 2024 года комиссия направила обоснованный вывод, в котором повторила жалобы о нарушении этим законом законодательства ЕС.
В ответ на этот аргументированный вывод Венгрия заявила, что закон о "защите суверенитета" не нарушает права ЕС, и что высказанные беспокойства необоснованны.
Отмечается, что эти жалобы касаются нескольких фундаментальных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС: права на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения мнений и информации, свободы объединений, права на адвокатскую тайну, а также предусматривающая право презумпции невиновности не свидетельствовать против себя.
Комиссия также считает, что закон нарушает несколько фундаментальных свобод внутреннего рынка, Директиву об электронной коммерции, Директиву об услугах и законодательство ЕС о защите данных.
"Защита национального суверенитета" в Венгрии: что известно
В ноябре 2023 года руководящая партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подала в парламент законопроект о "защите национального суверенитета", направленный против ненадлежащего политического вмешательства со стороны иностранных лиц или групп.
Проект предусматривает создание отдельного органа по изучению и мониторингу рисков политического вмешательства и рекомендаций по изменениям в законодательстве.
Он также предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за запретное иностранное финансирование партий или групп, участвующих в выборах.
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