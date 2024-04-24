Еврокомиссия выделила Украине транш в размере 1,5 млрд евро

Еврокомиссия выделила Украине вторую часть исключительного бридж-финансирования в рамках механизма для Украины в размере 1,5 млрд. евро.

Что известно о новом выделенном транше ЕС Украине

Выделение средств произошло по положительной оценке Еврокомиссией согласованных политических условий, связанных с реформами:

в области судебной системы

борьбы с отмыванием денег

управление государственными финансами бизнес-среды и сельского хозяйства

требований к отчетности с целью обеспечения прозрачного и эффективного использования средств.

Ukraine is carrying a heavy burden on its shoulders for all of us.



Today, we disburse an additional €1.5 bn, under the €50 bn Ukraine Facility.



This is vital to keep Ukraine's state & services running, while it fights back the aggressor.



Europe remains united and resolute. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2024

Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Дополнительные 1,5 млрд евро, которые мы выделяем сегодня, обеспечат Украине возможность продолжать поддерживать государственные власти и основные услуги для населения, в то время как они будут давать отпор агрессору. Урсула фон дер Ляе Глава Еврокомиссии

Она добавила, что ЕС будет тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить реализацию плана "Украина", который, как ожидается, будет быстро согласован Советом ЕС.

Что известно о помощи Украине от ЕС

В начале 2024 года Евросоюз принял решение о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля одобрили пакет помощи в размере 50 миллиардов евро, который будет предоставлен Украине до 2027 года.

Денежные средства будут выделяться в рамках программы Ukraine Facility. Эта программа предусматривает предоставление Украине как грантов, так и кредитов.

Важно отметить, что Украина должна выполнять ряд условий получения финансовой помощи от ЕС. В частности, речь идет о проведении реформ, борьбе с коррупцией и укреплении демократических институтов.

28 февраля 2024 года Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility.

20 марта 2024 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что Еврокомиссия уже выплатила Украине первый транш помощи в размере 4,5 миллиарда евро.

Ожидается, что оставшиеся средства будут перечислены Украине в течение следующих четырех лет.