Европа должна присутствовать в процессе мирных переговоров насчет Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с международными партнерами Украины - Великобританией, Францией и Германией. По его словам, в конце недели "может быть обновление по готовности американцев".
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский призывает Европу принять активное участие в переговорах о мире на Украине.
- Украина сотрудничает с Великобританией, Францией и Германией для обеспечения международной поддержки в достижении мира.
Голос Европы в мирных переговорах будет услышан — Зеленский
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.
Как отметил глава государства, Украина всегда настаивает, чтобы Европа присутствовала в процессе переговоров и подчеркнул, что европейский голос точно будет учтен.
Вопрос — как именно мы вместе приведем ситуацию к миру, который будет надежным, достойным.
Как добавил Зеленский, он проинформировал о ситуации в Украине президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Великобритании и поблагодарил их за высокую оценку наших позиций и достижений украинских воинов.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел НАТО в Швеции заявил журналистам, что переговоры с участием Вашингтона по поводу прекращения российской войны против Украины остановлены из-за отсутствия прогресса, однако Штаты готовы снова присоединиться к ним, если появятся шансы достичь результата.
