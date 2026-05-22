Европа должна присутствовать в процессе мирных переговоров насчет Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с международными партнерами Украины - Великобританией, Францией и Германией. По его словам, в конце недели "может быть обновление по готовности американцев".

Голос Европы в мирных переговорах будет услышан — Зеленский

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

Говорили с нашими европейскими друзьями: Великобритания, Франция, Германия, формат Е3. К концу недели может быть обновление по готовности американцев. И, конечно, многое зависит от развития ситуации с Ираном. Америка сфокусирована на этом. Все делаем, чтобы активизировать нашу дипломатию в ближайшее окончание войны. Это первый наш приоритет, Очевидный. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, Украина всегда настаивает, чтобы Европа присутствовала в процессе переговоров и подчеркнул, что европейский голос точно будет учтен.

Вопрос — как именно мы вместе приведем ситуацию к миру, который будет надежным, достойным.

Как добавил Зеленский, он проинформировал о ситуации в Украине президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Великобритании и поблагодарил их за высокую оценку наших позиций и достижений украинских воинов.

Надо сейчас сделать все, чтобы активизировать дипломатию. Я ожидаю ответа и от американской стороны — по возможным форматам и графику встреч.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел НАТО в Швеции заявил журналистам, что переговоры с участием Вашингтона по поводу прекращения российской войны против Украины остановлены из-за отсутствия прогресса, однако Штаты готовы снова присоединиться к ним, если появятся шансы достичь результата.