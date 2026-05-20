Россия рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянщины — Зеленский

Россияне рассматривают сценарии нападений на Украину из-за Черниговско-Киевского направления из Беларуси и Брянской области. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Россия хочет напасть на Украину с территории Беларуси — Зеленский

Глава государства рассказал о результатах ставки, на которой с военными, разведками, СБУ и МИД обсуждалось, что происходит по направлению Беларусь — Брянская область.

Конечно, мы уже работаем, чтобы нашу защиту на направлении усилить. Соответствующие поручения есть для военного командования, но отдельно мы делаем превентивные шаги как в отношении Беларуси, так и в отношении определенных частей России, откуда есть угроза. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский добавил, что рассчитывает на активную работу украинского МИД по Беларуси — в частности, необходимо усилить давление и усилить координацию с партнерами Украины.

Честно говоря, надоело уже, что постоянно такая угроза для Украины, что россияне в какой-то момент могут втянуть Беларусь в расширение войны. Там должны понимать: последствия для них будут и будут значительными.

Глава государства заявил, что дополнительные задачи, пока непубличные, по этой угрозе есть для разведки. Зеленский добавил, что у Украины есть конкретные возможности реагировать на любую угрозу с российской территории.