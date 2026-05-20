Россия рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянщины — Зеленский

Россияне рассматривают сценарии нападений на Украину из-за Черниговско-Киевского направления из Беларуси и Брянской области. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Украина столкнулась с возможностью нападения со стороны России через Беларусь и Брянскую область, о чем заявил Президент Украины.
- Украина активно работает над усилением защиты на потенциальных направлениях нападения и принимает превентивные меры в сотрудничестве с разведкой и партнерами.
Россия хочет напасть на Украину с территории Беларуси — Зеленский
Глава государства рассказал о результатах ставки, на которой с военными, разведками, СБУ и МИД обсуждалось, что происходит по направлению Беларусь — Брянская область.
Зеленский добавил, что рассчитывает на активную работу украинского МИД по Беларуси — в частности, необходимо усилить давление и усилить координацию с партнерами Украины.
Глава государства заявил, что дополнительные задачи, пока непубличные, по этой угрозе есть для разведки. Зеленский добавил, что у Украины есть конкретные возможности реагировать на любую угрозу с российской территории.
