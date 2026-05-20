Росія розглядає сценарії нападу на Україну з Білорусі та Брянщини — Зеленський

Росіяни розглядають сценарії нападів на Україну через Чернігівсько-Київський напрямок з Білорусі та Брянської області. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Росія розглядає сценарії нападів на Україну через Чернігівсько-Київський напрямок з Білорусі та Брянщини згідно з заявою президента Зеленського.
- Україна активно працює над посиленням захисту на цих напрямках та вживає превентивних заходів, співпрацюючи з розвідкою та партнерами.
Росія хоче напасти на Україну з території Білорусі — Зеленський
Глава держави розповів про результати ставки, на якій з військовими, розвідками, СБУ та МЗС обговорювалось, що відбувається на напрямку Білорусь - Брянська область.
Зеленський додав, що розраховує на активну роботу українського МЗС щодо Білорусі - зокрема, необхідно посилити тиск і посилити координацію з партнерами України.
Глава держави заявив, що додаткові завдання, поки непублічні, щодо цієї загрози є для розвідки. Зеленський додав, що в України є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу з російської території.
