Росія розглядає сценарії нападу на Україну з Білорусі та Брянщини — Зеленський
Росіяни розглядають сценарії нападів на Україну через Чернігівсько-Київський напрямок з Білорусі та Брянської області. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Росія розглядає сценарії нападів на Україну через Чернігівсько-Київський напрямок з Білорусі та Брянщини згідно з заявою президента Зеленського.
  • Україна активно працює над посиленням захисту на цих напрямках та вживає превентивних заходів, співпрацюючи з розвідкою та партнерами.

Росія хоче напасти на Україну з території Білорусі — Зеленський

Глава держави розповів про результати ставки, на якій з військовими, розвідками, СБУ та МЗС обговорювалось, що відбувається на напрямку Білорусь - Брянська область.

Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза.

Зеленський додав, що розраховує на активну роботу українського МЗС щодо Білорусі - зокрема, необхідно посилити тиск і посилити координацію з партнерами України.

Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними.

Глава держави заявив, що додаткові завдання, поки непублічні, щодо цієї загрози є для розвідки. Зеленський додав, що в України є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу з російської території.

