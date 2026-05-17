Зеленський окреслив роль Європи у мирних перемовинах України та РФ
Європа має бути присутньою у мирних переговорах України та РФ, її повинен представляти "сильний голос".

Головні тези:

  • Президент України Зеленський висловив важливість участі Європи у мирних переговорах з Росією.
  • Необхідний сильний голос та присутність Європи для забезпечення миру в Україні та Європі.

Європа повинна мати участь у мирних перемовинах України та РФ — Зеленський

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Поговорив з Антоніу Коштою. Дуже дякую за підтримку нашої держави й людей. Детально говорили по перспективах процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи.

Президент України підкреслив, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу.

Звісно, говорили також про євроінтеграцію України. Ми готові до відкриття кластерів — обговорили графік та необхідну комунікацію щодо цього. Вдячний усім, хто нас підтримує.

