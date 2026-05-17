Зеленський окреслив роль Європи у мирних перемовинах України та РФ

Європа повинна мати участь у мирних перемовинах України та РФ — Зеленський

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Поговорив з Антоніу Коштою. Дуже дякую за підтримку нашої держави й людей. Детально говорили по перспективах процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи. Володимир Зеленський Президент України

Президент України підкреслив, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу.