Війна цілком передбачувано повертається до Росії — Зеленський про далекобійні удари ЗСУ
Далекобійність України значно змінює ситуацію й загалом сприйняття російської війни у світі. Війна повертається до російської “рідної гавані”.

Головні тези:

  • Далекобійність України змінює ситуацію на фронті та сприйняття російської війни у світі.
  • Удари ЗСУ досягають цілей на відстані більше 500 кілометрів, враховуючи складні умови в Московському регіоні.
  • Володимир Зеленський закликав Росію дбати про свої об'єкти і не розпочинати несправедливу загарбницьку війну проти іншого народу.

Удари ЗСУ повертають війну до Росії — Зеленський

На цьому зауважив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Хороша хвиля наших дипстрайків — забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу — більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають.

Як я вчора й казав, росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об’єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів — в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці. Також наші Сили оборони відпрацювали за цю добу по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму.

Зеленський зазначив, що українська далекобійність — це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі.

Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань", і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу — саме проти народу.

