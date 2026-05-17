Війна цілком передбачувано повертається до Росії — Зеленський про далекобійні удари ЗСУ

Далекобійність України значно змінює ситуацію й загалом сприйняття російської війни у світі. Війна повертається до російської “рідної гавані”.
Головні тези:
- Далекобійність України змінює ситуацію на фронті та сприйняття російської війни у світі.
- Удари ЗСУ досягають цілей на відстані більше 500 кілометрів, враховуючи складні умови в Московському регіоні.
- Володимир Зеленський закликав Росію дбати про свої об'єкти і не розпочинати несправедливу загарбницьку війну проти іншого народу.
Удари ЗСУ повертають війну до Росії — Зеленський
На цьому зауважив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Зеленський зазначив, що українська далекобійність — це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі.
Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань", і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу — саме проти народу.
