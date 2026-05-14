За всі удари по Україні Росія отримає справедливу відповідь — Зеленський

Станом на зараз відомо вже про п’ятьох загиблих у Києві через нічну російську атаку. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв російської агресії.
Головні тези:
- Україна стикається з наслідками нічних російських атак, що призвели до загибелі та поранень десятків людей.
- Зеленський підкреслює важливість справедливої відповіді на терористичні акції Росії та підтримку світових санкцій проти неї.
Зеленський заявив про удари по Росії у відповідь на терор мирної України
Зеленський повідомив, що близько 40 людей було поранено сьогодні у столиці.
Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину Управління ООН з координації гуманітарних справ, і росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують.
В машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації. На щастя, ніхто не постраждав. Представників місії евакуювали.
Все ж значну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити. Загальний відсоток збиття — понад 93%.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-