За всі удари по Україні Росія отримає справедливу відповідь — Зеленський

Станом на зараз відомо вже про п’ятьох загиблих у Києві через нічну російську атаку. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв російської агресії.

Зеленський заявив про удари по Росії у відповідь на терор мирної України

Зеленський повідомив, що близько 40 людей було поранено сьогодні у столиці.

Ще семеро людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждалих. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об’єктів пошкоджено по країні, і з них лише звичайних житлових будинків понад 50. Володимир Зеленський Президент

Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину Управління ООН з координації гуманітарних справ, і росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують.

В машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації. На щастя, ніхто не постраждав. Представників місії евакуювали.

Все ж значну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити. Загальний відсоток збиття — понад 93%.