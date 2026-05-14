За всі удари по Україні Росія отримає справедливу відповідь — Зеленський
Станом на зараз відомо вже про п’ятьох загиблих у Києві через нічну російську атаку. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв російської агресії.

Головні тези:

  • Україна стикається з наслідками нічних російських атак, що призвели до загибелі та поранень десятків людей.
  • Зеленський підкреслює важливість справедливої відповіді на терористичні акції Росії та підтримку світових санкцій проти неї.

Зеленський заявив про удари по Росії у відповідь на терор мирної України

Зеленський повідомив, що близько 40 людей було поранено сьогодні у столиці.

Ще семеро людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждалих. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об’єктів пошкоджено по країні, і з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину Управління ООН з координації гуманітарних справ, і росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують.

В машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації. На щастя, ніхто не постраждав. Представників місії евакуювали.

Все ж значну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити. Загальний відсоток збиття — понад 93%.

Звісно, треба вище. І, звісно, найбільш складно — захищатися від балістики. Дякую всім, хто нам допомагає в цьому. За всі ці удари буде справедлива відповідь. І потрібно тиснути на Москву так, щоб вони там відчували наслідки свого терору. Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною.

