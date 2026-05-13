Росія може запустити ракети по Україні після всіх хвиль дронів — Зеленський
Росія може запустити ракети по Україні після всіх хвиль дронів — Зеленський

Президент України відреагував на одну з наймасованіших дронових атак Росії по Україні, яка відбувалася вдень 13 травня.

Головні тези:

  • Росія здійснює масовані атаки дронів на українські регіони, що може бути підготовкою до ракетних ударів по країні.
  • У результаті нападів є десятки поранених, в тому числі діти, і жертви серед цивільного населення.

Президент зазначив, що точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай — з візитом, від якого багато очікують.

У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла — намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури.

Увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі «шахедів» проти наших регіонів, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО.

Вже були влучання в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також у Франківську, Рівненській області. На жаль, є влучання і в багатьох інших наших областях: Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській.

Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло.

Мої співчуття рідним і близьким. Від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів, і атака продовжується, у повітряний простір нашої країни залітають ще дрони.

За даними розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України.

Наші воїни захищають Україну, але очевидна мета Росії — перенавантажити ППО і спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями. Важливо, щоб світ про це не мовчав. Важливо, щоб справжні російські наміри були очевидні для лідерів та країн. Важливо реально тиснути на російського агресора, щоб цей терор припинився. Зараз усі служби залучені, щоб ліквідовувати наслідки влучань. Будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Вдячний кожному з партнерів, хто з Україною!

