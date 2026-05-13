Росія може запустити ракети по Україні після всіх хвиль дронів — Зеленський

Президент України відреагував на одну з наймасованіших дронових атак Росії по Україні, яка відбувалася вдень 13 травня.

Росія може запустити ракети по Україні після сьогоднішніх дронових атак — Зеленський

Президент зазначив, що точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай — з візитом, від якого багато очікують.

У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла — намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури. Поширити

Увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі «шахедів» проти наших регіонів, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО.

Вже були влучання в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також у Франківську, Рівненській області. На жаль, є влучання і в багатьох інших наших областях: Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській. Володимир Зеленський Президент України

Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло.

Мої співчуття рідним і близьким. Від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів, і атака продовжується, у повітряний простір нашої країни залітають ще дрони.

За даними розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України.