Росія може запустити ракети по Україні після всіх хвиль дронів — Зеленський

Президент України відреагував на одну з наймасованіших дронових атак Росії по Україні, яка відбувалася вдень 13 травня.
Головні тези:
- Росія здійснює масовані атаки дронів на українські регіони, що може бути підготовкою до ракетних ударів по країні.
- У результаті нападів є десятки поранених, в тому числі діти, і жертви серед цивільного населення.
Росія може запустити ракети по Україні після сьогоднішніх дронових атак — Зеленський
Президент зазначив, що точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай — з візитом, від якого багато очікують.
Увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі «шахедів» проти наших регіонів, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО.
Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло.
Мої співчуття рідним і близьким. Від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів, і атака продовжується, у повітряний простір нашої країни залітають ще дрони.
За даними розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України.
