Россия может запустить ракеты по Украине после всех волн дронов — Зеленский

Президент Украины отреагировал на одну из самых массированных дроновых атак России по Украине, которая проходила днем 13 мая.
Главные тезисы
- Россия осуществляет массированные дроновые атаки на Украину, что может быть предвестником ракетных ударов по стране.
- Президент Зеленский подчеркнул неслучайность одной из самых массированных дроновых атак в контексте визита Президента США в Китай.
Россия может запустить ракеты по Украине после сегодняшних дроновых атак — Зеленский
Президент отметил, что точно нельзя назвать случайностью одну из самых длинных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда Президент США прибыл с визитом в Китай — с визитом, от которого много ожидают.
Весь день сегодня россияне запускают волны «шахедов» против наших регионов, и, в частности, целенаправленно к регионам, которые ближе к границам стран НАТО.
На сегодня известно о десятках раненых, и среди них есть дети. К сожалению, шесть человек погибли.
Мои соболезнования родным и близким. С начала суток было уже не менее 800 русских дронов, и атака продолжается, в воздушное пространство нашей страны залетают еще дроны.
По данным разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины.
