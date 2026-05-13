Россия может запустить ракеты по Украине после всех волн дронов — Зеленский
Президент Украины отреагировал на одну из самых массированных дроновых атак России по Украине, которая проходила днем 13 мая.

Главные тезисы

  • Россия осуществляет массированные дроновые атаки на Украину, что может быть предвестником ракетных ударов по стране.
  • Президент Зеленский подчеркнул неслучайность одной из самых массированных дроновых атак в контексте визита Президента США в Китай.

Россия может запустить ракеты по Украине после сегодняшних дроновых атак — Зеленский

Президент отметил, что точно нельзя назвать случайностью одну из самых длинных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда Президент США прибыл с визитом в Китай — с визитом, от которого много ожидают.

В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь к своему злу — пытается за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры.

Весь день сегодня россияне запускают волны «шахедов» против наших регионов, и, в частности, целенаправленно к регионам, которые ближе к границам стран НАТО.

Уже были попадания в Закарпатье, Львовщине, Волыни, также во Франковске, Ровенской области. К сожалению, есть попадания и во многих других областях: Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской.

На сегодня известно о десятках раненых, и среди них есть дети. К сожалению, шесть человек погибли.

Мои соболезнования родным и близким. С начала суток было уже не менее 800 русских дронов, и атака продолжается, в воздушное пространство нашей страны залетают еще дроны.

По данным разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины.

Наши воины защищают Украину, но очевидна цель России — перегрузить ПВО и вызвать как можно больше горя и боли именно в эти дни. Важно, чтобы мир об этом не молчал. Важно, чтобы подлинные российские намерения были очевидны лидерам и странам. Важно реально давить на российского агрессора, чтобы этот террор прекратился. Сейчас все службы привлечены, чтобы ликвидировать последствия попадания. Пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу. Благодарен каждому из партнеров, кто из Украины!

